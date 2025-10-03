डेराबस्सी में गांधी जयंती पर खुले ठेके, खूब बिकी शराब, दिनभर लाइनों में लगे रहे खरीदार, पुलिस-प्रशासन पर उठे सवाल

डेराबस्सी में गांधी जयंती पर शराब के ठेके खुले रहे जिससे ड्राई डे का उल्लंघन हुआ। पंजाब और हरियाणा सरकार के आदेशों के बावजूद डेराबस्सी-बरवाला रोड पर शराब की बिक्री हुई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसडीएम ने जांच करवाकर कार्रवाई करने की बात कही है।

संवाद सहयोगी, डेराबस्सी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को पूरे देश में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहती है। पंजाब और हरियाणा सरकार ने भी शराब ठेकों को बंद रखने के आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद डेराबस्सी-बरवाला रोड समेत कई इलाकों में शराब ठेके खुले रहे। ग्राहकों की लंबी कतारें लगीं और शराब की बिक्री भी जोर-शोर से हुई।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सब प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से संभव हुआ। जिन अधिकारियों को पाबंदी लागू करवानी थी, उन्होंने जानबूझकर आंखें मूंद लीं। यही कारण है कि ठेकेदारों ने गांधी जयंती पर भी मोटा मुनाफा कमाया।