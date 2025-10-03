Language
    डेराबस्सी में गांधी जयंती पर खुले ठेके, खूब बिकी शराब, दिनभर लाइनों में लगे रहे खरीदार, पुलिस-प्रशासन पर उठे सवाल

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:24 PM (IST)

    डेराबस्सी में गांधी जयंती पर शराब के ठेके खुले रहे जिससे ड्राई डे का उल्लंघन हुआ। पंजाब और हरियाणा सरकार के आदेशों के बावजूद डेराबस्सी-बरवाला रोड पर शराब की बिक्री हुई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसडीएम ने जांच करवाकर कार्रवाई करने की बात कही है।

    गांधी जयंती पर डेराबस्सी ठेके के बाहर लगी शराब खरीदने वालों की लाइन।

    संवाद सहयोगी, डेराबस्सी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को पूरे देश में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहती है। पंजाब और हरियाणा सरकार ने भी शराब ठेकों को बंद रखने के आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद डेराबस्सी-बरवाला रोड समेत कई इलाकों में शराब ठेके खुले रहे। ग्राहकों की लंबी कतारें लगीं और शराब की बिक्री भी जोर-शोर से हुई।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सब प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से संभव हुआ। जिन अधिकारियों को पाबंदी लागू करवानी थी, उन्होंने जानबूझकर आंखें मूंद लीं। यही कारण है कि ठेकेदारों ने गांधी जयंती पर भी मोटा मुनाफा कमाया।

    स्थानीय लोग मानते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो तो कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता सामने आ सकती है। जब इस बारे में एसडीएम अमित गुप्ता ने बात की गई तो उनका जवाब था कि चेक करवा कर बनती कार्रवाई कर दी जाएगी।