    चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भूचाल, AAP के दो पार्षद BJP में शामिल; रोचक हुई कुर्सी की जंग

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:06 PM (IST)

    चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2026 के लिए राजनीतिक दलों के सामने प्रत्याशी चयन और पार्षदों को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है। आम आदमी पार्टी के दो पार्षदों के भाजप ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रत्याशी चयन के साथ पार्षदों को एकजुट रखना दलों के लिए बड़ी चुनौती (फोटो: जागरण)

    बलवान करिवाल, चंडीगढ़। वर्ष 2025 कुछ घंटों का ही मेहमान है। इसके बाद नई सुबह की शुरुआत के साथ ही वर्ष 2026 का आगाज हो जाएगा। वर्ष 2026 में बहुत कुछ बदलने वाला है। इस बदलाव की पहली शुरुआत मेयर का चेहरा बदलने के साथ ही हो जाएगी। जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में चुनाव का स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर जारी होगा।

    अंतिम सप्ताह में चुनाव होगा। लेकिन चुनाव की उठापटक पहली जनवरी से ही शुरू हो जाएगी। राजनीतिक दलों के सामने प्रत्याशी का चयन करने के साथ पार्षदों को एकजुट रखना भी बड़ी चुनौती है। खासकर आम आदमी पार्टी के दो पार्षद भाजपा में शामिल होने के बाद यह उठापटक अधिक बढ़ गई है।

    सालभर चंडीगढ़ नहीं दिखने वाले आप पंजाब के नेताओं ने अब यहां मोर्चा संभाल लिया है। चंडीगढ़ प्रभारी सन्नी सिंह आहलुवालिया मंगलवार को निगम सदन की बैठक में भी पहुंचे। उन्होंने पार्षदों की गतिविधियों को बारीकी से अध्ययन किया। हालांकि कुछ समय में ही निकल गए। पंजाब के एक नेता को मेयर चुनाव तक यहीं रुकने के आदेश भी हाईकमान ने दिए हैं।

    मेयर चुनाव का मुख्य मुकाबला भाजपा और आप के बीच होना है। अभी यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पिछले बार की तरह आप का समर्थन करेगी। बदले में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद कांग्रेस को मिल सकते हैं। आप की तरफ से इस समय मेयर प्रत्याशी के तौर पर हरदीप सिंह और योगेश ढींगरा के नाम की चर्चा सबसे अधिक है।

    बताया जा रहा है शिरोमणि अकाली दल से आप में शामिल होकर कुलदीप कुमार को आप का मेयर बनवाने वाले हरदीप सिंह को इस बार पार्टी मौका दे सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय आप हाईकमान लेगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा से मेयर प्रत्याशी के तौर पर सौरभ जोशी, महेशइंद्र सिंह सिद्धू, कंवरजीत सिंह राणा और दलीप शर्मा का नाम है।

    इनमें भी सबसे अधिक चर्चा सौरभ जोशी और महेशइंद्र सिंह सिद्धू के नाम की है। बताया जा रहा है कि इन दोनों नाम में से कोई एक फाइनल हो सकता है। भाजपा का हाईकमान इस पर निर्णय लेगा। प्रभारी अतुल गर्ग पार्षदों से प्रत्याशी के नाम पर फीडबैक लेकर जा चुके हैं। अब भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा की राय बेहद अहम रहने वाली है। इसके बाद प्रत्याशी तय हो जाएगा।

     

     