    'जहां मिले वहां मारो...', करनी सेना की धमकी, कड़ी सुरक्षा में निगम हाउस की बैठक में पहुंचे प्रशासक कटारिया

    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:44 AM (IST)

    चंडीगढ़ नगर निगम की हाउस बैठक में पहुंचे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम की वर्ष 2025 की अंतिम हाउस बैठक मंगलवार 11 बजे शुरू हुई। जैसा की पहले से अनुमान था कि यह बैठक बेहद अहम होने वाली है और यूटी प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया एक वर्ष का वित्तीय लेखा-जोखा पेश करेंगे। बैठक में प्रशासक कड़ी सुरक्षा के साथ पहुंचे। बैठक के दौरान भी उनकी सिक्योरिटी टाइट रही। इसकी वजह करणी सेना की धमकी है।

    हाल ही में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने राजस्थान के उदयपुर के गोगुंदा में एक कार्यक्रम में महाराणा प्रताप को लेकर बयान दिया था। कटारिया ने कहा था-महाराणा प्रताप का नाम आप कांग्रेस के राज में सुनते थे, लेकिन पहली बार जिंदा करने का काम जनता पार्टी ने किया।

    इसी बयान को लेकर विरोध जारी है। इस पर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने सोशल मीडिया पर लिखा- सुन रे गुलाबचंद, तेरी औकात में रह और हमारे महाराणा प्रताप का अपमान तू पहले भी कर चुका है। अब फिर क्या है? करणी सैनिकों, मारो रे इसे जब और जहां मिले।

    25 करोड़ के संशोधित अनुमान की जानकारी भी साझा करेंगे प्रशासक

    बैठक में प्रशासक कटारिया अपने आदेशों पर हुए खर्च में कटौती और राजस्व वृद्धि की जानकारी देंगे। निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार और 25 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की जानकारी भी साझा करेंगे। बैठक में 24 घंटे जलापूर्ति परियोजना के भविष्य पर भी निर्णय लिया जाएगा।