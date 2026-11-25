रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राज्य में माइनिंग के लिए शामलात जमीन के इस्तेमाल और सीमावर्ती इलाकों में खनन गतिविधियों को लेकर पंजाब सरकार को घेरा है। उन्होंने करीब 150 एकड़ शामलात जमीन अलग-अलग लोगों को माइनिंग के लिए देने का आरोप लगाए हैं।

उन्होंने इसे लेकर माइनिंग मंत्री बरिंदर कुमार गोयल, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद और वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक की जवाबदेही तय करने की मांग की। जाखड़ ने कहा कि इस मामले में तीन विभाग सीधे तौर पर जुड़े हैं और तीनों मंत्रियों को बताना चाहिए कि नियमों का पालन किए बिना जमीन माइनिंग के लिए कैसे दी गई। जाखड़ ने पठानकोट के नरोट जैमल सिंह क्षेत्र के स्योंटी गांव का उदाहरण देते हुए रमन कुमार शर्मा के नाम जारी लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) के दस्तावेज दिखाए।

जाखड़ ने पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1964 के नियम छह का उल्लेख करते हुए कहा कि शामलात जमीन की लीज के लिए नीलामी की प्रक्रिया जरूरी है। उनका आरोप है कि न तो पंचायतों में आम जलसा कर प्रस्ताव पास करवाया गया और न ही नीलामी कराई गई। उन्होंने दिसंबर 2025 में नियमों में किए गए बदलाव पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पंचायत का प्रस्ताव और डिप्टी कमिश्नर की सहमति नीलामी का विकल्प नहीं हो सकते।