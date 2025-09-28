5 करोड़ दे दो नहीं तो... मोहाली में IT कंपनी के मालिक को आया फोन; गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम पर मांगी रंगदारी

मोहाली में एक आईटी कंपनी के मालिक गुरजोत सिंह को विदेश से रंगदारी के लिए धमकी भरे फोन आ रहे हैं। गैंगस्टर बताकर एक व्यक्ति उनसे पांच करोड़ रुपये की मांग कर रहा है और पैसे न देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। गुरजोत सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और सुरक्षा की मांग की है।

जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली में आईटी कंपनी चलाने वाले गुरजोत सिंह को लगातार विदेश से रंगदारी के लिए फोन कॉल आ रहे हैं। उनसे खुद को गैंगस्टर बताने वाले व्यक्ति पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने की मांग कर रहे हैं। जब उन्होंने यह पैसा देने से मना कर दिया तो उनको और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसकी शिकायत उन्होंने मोहाली पुलिस को की है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया है कि लगातार इस तरह की धमकी से उनके परिवार में दहशत का माहौल है। कॉल करने वाले लगातार उनके परिवार को पैसे न देने पर मारने की धमकी दे रहे हैं। जबकि वह इतनी मोटी रकम नहीं दे सकते हैं।

इससे उनके परिवार को जान का खतरा लगातार बना हुआ है। यहां तक की उन्होंने पुलिस से कार्रवाई के साथ-साथ उनके परिवार की सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने गुरजोत सिंह की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, साइबर एक्सपर्ट की मदद से कॉल करने वाले नंबरों की पहचान की जा रही है।

तेरे मरने के बाद भी वसूल लेंगे 5 करोड़ शिकायतकर्ता ने बताया कि सबसे पहले उसे 12 सितंबर को फोन आया था। जिसमें फोन करने वाले ने खुद को गोल्डी बराड़ बताया था और 5 करोड़ रुपये जल्द से जल्द देने की मांग की थी। इसके बाद से लगातार उन्हें फोन आ रहे हैं। 13 सितंबर को उन्होंने फोन नहीं उठाया था।