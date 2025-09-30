'उद्योग लगाने के लिए 5 दिनों में मिलेगी मंजूरी', इन्वेस्ट पंजाब में बोले सीएम भगवंत मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इन्वेस्ट पंजाब में कहा कि उनकी सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विधानसभा में बिजनेस एक्ट पास करने का उल्लेख किया जिसके तहत इंडस्ट्री एरिया में उद्योग लगाने के लिए केवल 5 दिनों में मंज़ूरी मिल जाएगी। इंडस्ट्री एरिया से बाहर उद्योग लगाने पर न्यूनतम 15 और अधिकतम 18 दिनों में मंज़ूरी मिल जाएगी।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने Invest Punjab (निवेश पंजाब) के दौरान कहा कि हमने विधानसभा में बिजनेस एक्ट भी पास किया है। अगर आप इंडस्ट्री एरिया में उद्योग लगाना चाहते हैं, तो महज़ 5 दिनों में सारी मंज़ूरियां मिल जाएंगी।
अगर इंडस्ट्री एरिया से बाहर जाकर उद्योग लगाना चाहते हैं, तो न्यूनतम 15 दिनों और अधिकतम 18 दिनों में सारी मंज़ूरियां मिल जाएंगी।
ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਏ ‘ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 5 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ… pic.twitter.com/PXSxfgkHZH— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 30, 2025
