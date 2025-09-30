'उद्योग लगाने के लिए 5 दिनों में मिलेगी मंजूरी', इन्वेस्ट पंजाब में बोले सीएम भगवंत मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इन्वेस्ट पंजाब में कहा कि उनकी सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विधानसभा में बिजनेस एक्ट पास करने का उल्लेख किया जिसके तहत इंडस्ट्री एरिया में उद्योग लगाने के लिए केवल 5 दिनों में मंज़ूरी मिल जाएगी। इंडस्ट्री एरिया से बाहर उद्योग लगाने पर न्यूनतम 15 और अधिकतम 18 दिनों में मंज़ूरी मिल जाएगी।

