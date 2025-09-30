Language
    बॉक्सर बोल रहा हूं-जान प्यारी है तो पांच करोड़ का इंतजाम कर ले, मोहाली में ज्योतिषी को रंगदारी के लिए धमकी

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:00 AM (IST)

    मोहाली में एक ज्योतिषी से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई। कॉलर ने खुद को बॉक्सर बताते हुए अनमोल बिश्नोई के नाम पर धमकी दी। पीड़ित ने सोहाना थाने में शिकायत दर्ज कराई और डर के मारे विदेश चला गया। इससे पहले एक आईटी कंपनी के मालिक से भी इसी तरह फिरौती मांगी गई थी जिससे शहर में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    ज्योतिष से मांगी पांच करोड़ की रंगदारी

    जागरण संवाददाता, मोहाली। बिजनेसमेन, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्रीज से जुड़े कलाकारों को रसूखदार लोगाें को रंगदारी के लिए धमकियां मिलना आम बात हो गया है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। एक ज्योतिषी को पांच करोड़ रुपये की रंगदारी का काॅल आया है। काॅल करने वाले ने कहा कि वो बाॅक्सर बोल रहा है और अनमोल बिश्नोई का हुक्म है कि पांच करोड़ की रंगदारी चाहिए। जान प्यारी है तो पैसों का इंतजाम कर लो।

    ज्योतिषी ने सोहाना थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया है कि वह सेक्टर-79 में रहते हैं और उन्हें 25 सितंबर को विदेशी नंबर से काॅल आया था। सोहाना थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इतना ही नहीं शिकायतकर्ता इस कॉल से डर कर देश छोड़ कर विदेश चला गया है।

    एक दिन पहले आईटी कंपनी के मालिक से मांगी थी रंगदारी

    यह मामला सामने आने के एक दिन पहले ही विदेशी नंबर से मोहाली में एक आईटी कंपनी चलाने वाले गुरजोत सिंह से भी पांच करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। आईटी कंपनी के मालिक की शिकायत पर सोहाना थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।

    उसके अगले ही दिन ज्योतिष से रंगदानी मांगने के मामले में सोहाना थाना पुलिस ने एक और केस दर्ज किया है। अब यहां पर ये सवाल खड़े होते हैं कि लगातार गैंगस्टरों के नाम से मोहाली में रंगदारी के लिए लोगों को धमकाया जा रहा है। जिससे लोगों में काफी डर और सहम का माहौल बना हुआ है।

    रंगदारी मांगने के पहले ये मामले आ चुके सामने

    -पिछले महीने पंजाबी गायक मनकीरत औलख को भी फिरौती के लिए कॉल आया था। जिसमें कॉल करने वलो उन्हें मारने की धमकी दी थी।

    -पंजाबी इंडस्ट्रीज के प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल के घर के बाहर दो बाइक सवार युवकों द्वारा फायरिंग की गई थी और एक चिट्टी फेंक कर फरार हो गए थे।

    -म्यूजिक प्रोड्यूसर बंटी बैंस से भी फिरौती मांगी गई थी और इसको लेकर ही एक रेस्टोरेंट के बाहर बाइक सवारों द्वारा गोलियां चलाई गई थी।

    -पंजाबी गायक परमिश वर्मा से गैंगस्टर द्वारा फिरौती मांगी गई थी और ना देने की सूरत पर उनपर गोलियां चलाई गई थी।

    -पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल द्वारा भी शिकायत दी गई थी उनसे गैंगस्टरों के नाम पर फिरौती मांगी गई है।