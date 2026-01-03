Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती को लेकर HSSC ने मांगे सुझाव, 5500 पदों के लिए 11 से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:05 PM (IST)

    हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने 5500 पुलिस कांस्टेबल पदों की भर्ती पर युवाओं से ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं। 11 जनवरी से आवेदन श ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती को लेकर HSSC ने मांगे सुझाव। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबलों के 5500 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने भर्तियों को लेकर युवाओं से आनलाइन सुझाव मांगे हैं। अभ्यर्थी अपने सुझाव फार्म लिंक https://forms.gle/GwjVbZ4rAnNLNcoR8 पर दे सकते हैं। सकारात्मक सुझावों पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

    हिम्मत सिंह ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट फेसबुक पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि 11 जनवरी से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल हेतु 5500 पदों पर आनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। इसे लेकर जल्द ही आनलाइन माध्यम से जुड़कर सभी की जिज्ञासाओं का निस्तारण एवं कुछ आवश्यक जानकारियां साझा की जाएंगी। तब तक आप सभी फार्म लिंक के माध्यम से अपने सुझाव आयोग तक भेज सकते हैं।

    नए साल के पहले ही दिन आयोग ने हरियाणा पुलिस में 4500 पुरुष कांस्टेबल, 600 महिला कांस्टेबल और 400 हरियाणा रेलवे पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत निकाली गई भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के दूसरे चरण के लिए 11 से 25 जनवरी तक आनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।

    जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में विज्ञापन संख्या 14/2024 के अंतर्गत आवेदन किया था, उन्हें भी इस भर्ती प्रक्रिया के लिए नया आवेदन करना अनिवार्य होगा। उन्हें नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी।

    आयोग के चेयरमैन ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की कि वे आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में दिए गए सभी निर्देशों एवं संलग्नकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र स्वयं भरें और किसी भी सीएससी सेंटर या अन्य माध्यम से आवेदन न करवाएं।

    यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर वह निरस्त हो जाता है, तो उसे सुधारने के लिए कोई करेक्शन पोर्टल नहीं खोला जाएगा। ऐसा आवेदन अंतिम माना जाएगा और स्वतः निरस्त हो जाएगा।