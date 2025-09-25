HPSC अंग्रेजी पीजीटी शिक्षकों का स्क्रीनिंग टेस्ट 16 नवंबर को, उत्तर गलत होने के कारण पिछले साल रद हुई थी परीक्षा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शेष हरियाणा काडर के अंग्रेजी स्नातकोत्तर शिक्षकों (पीजीटी) की भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अब दोबारा होगा। 16 नवंबर को यह परीक्षा होगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) परीक्षा का नया शेड्यूल जारी कर दिया है।

पिछले साल 17 नवंबर को एचपीएससी द्वारा सुबह की पाली में आयोजित परीक्षा में 33 सवालों के जवाब गलत मिले थे। इसके चलते मामला हाई कोर्ट में चला गया, जिसके बाद आयोग ने विगत तीन जून को परीक्षा रद कर दी थी। विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत पीजीटी अंग्रेजी के कुल 174 पद भरे जाने हैं, जिनके लिए 4800 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया हुआ है।