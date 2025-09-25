HPSC अंग्रेजी पीजीटी शिक्षकों का स्क्रीनिंग टेस्ट 16 नवंबर को, उत्तर गलत होने के कारण पिछले साल रद हुई थी परीक्षा
हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) अंग्रेजी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 16 नवंबर को दोबारा आयोजित करेगा। पिछले साल की परीक्षा में उत्तर गलत होने के कारण रद कर दी गई थी। 174 पदों के लिए 4800 से अधिक आवेदन आए हैं। हिंदी के सहायक प्राध्यापकों की परीक्षा 5 अक्टूबर को होगी प्रवेश पत्र 30 सितंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शेष हरियाणा काडर के अंग्रेजी स्नातकोत्तर शिक्षकों (पीजीटी) की भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अब दोबारा होगा। 16 नवंबर को यह परीक्षा होगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) परीक्षा का नया शेड्यूल जारी कर दिया है।
पिछले साल 17 नवंबर को एचपीएससी द्वारा सुबह की पाली में आयोजित परीक्षा में 33 सवालों के जवाब गलत मिले थे। इसके चलते मामला हाई कोर्ट में चला गया, जिसके बाद आयोग ने विगत तीन जून को परीक्षा रद कर दी थी। विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत पीजीटी अंग्रेजी के कुल 174 पद भरे जाने हैं, जिनके लिए 4800 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया हुआ है।
वहीं, हिंदी के सहायक प्राध्यापकों (कालेज काडर) के लिए सब्जेक्ट नालेज टेस्ट का शेड्यूल भी आयोग ने जारी कर दिया है। पांच अक्टूबर को सुबह दस से दोपहर बाद एक बजे तक यह परीक्षा होगी। अभ्यर्थी 30 सितंबर से एचपीएससी की अधिकृत साइट से प्रवेशपत्र अपलोड कर सकेंगे।
