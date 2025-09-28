चंडीगढ़ सेक्टर-8 में देर रात पलटी तेज रफ्तार कार, दो युवतियां और एक युवक बाल-बाल बचे
चंडीगढ़ के सेक्टर-8 में देर रात एक बड़ी दुर्घटना टल गई। रात करीब 245 बजे एक तेज रफ्तार कार खड़ी गाड़ी से टकरा गई जिससे वह पलट गई। सीसीटीवी फुटेज में हादसे की भयावहता कैद है। कार में सवार दो युवतियां और एक युवक बाल-बाल बच गए। तेज रफ्तार के कारण यह accident हुआ।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-8 के रिहायशी इलाके में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते बचा। देर रात करीब 2.45 बजे एक तेज रफ्तार कार एक खड़ी गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी ही पलट गई, हालांकि उसमें सवार बाल बाल बच गए। हादसे के वक्त कार में दो युवतियां और एक युवक सवार थे।
यह हादसा पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गया। फुटेज में साफ दिखता है कि एक कोठी के बाहर काले रंग की कार किनारे पर खड़ी थी और तभी एक तेज रफ्तार सफेद कार अचानक संतुलन खो बैठी और दूसरी गाड़ी से टकराते ही पलट गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।