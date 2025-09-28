Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ सेक्टर-8 में देर रात पलटी तेज रफ्तार कार, दो युवतियां और एक युवक बाल-बाल बचे

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:29 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-8 में देर रात एक बड़ी दुर्घटना टल गई। रात करीब 245 बजे एक तेज रफ्तार कार खड़ी गाड़ी से टकरा गई जिससे वह पलट गई। सीसीटीवी फुटेज में हादसे की भयावहता कैद है। कार में सवार दो युवतियां और एक युवक बाल-बाल बच गए। तेज रफ्तार के कारण यह accident हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image
    टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी ही पलट गई।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-8 के रिहायशी इलाके में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते बचा। देर रात करीब 2.45 बजे एक तेज रफ्तार कार एक खड़ी गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी ही पलट गई, हालांकि उसमें सवार बाल बाल बच गए। हादसे के वक्त कार में दो युवतियां और एक युवक सवार थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह हादसा पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गया। फुटेज में साफ दिखता है कि एक कोठी के बाहर काले रंग की कार किनारे पर खड़ी थी और तभी एक तेज रफ्तार सफेद कार अचानक संतुलन खो बैठी और दूसरी गाड़ी से टकराते ही पलट गई। 