चंडीगढ़ सेक्टर-8 में देर रात पलटी तेज रफ्तार कार, दो युवतियां और एक युवक बाल-बाल बचे

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-8 के रिहायशी इलाके में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते बचा। देर रात करीब 2.45 बजे एक तेज रफ्तार कार एक खड़ी गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी ही पलट गई, हालांकि उसमें सवार बाल बाल बच गए। हादसे के वक्त कार में दो युवतियां और एक युवक सवार थे।