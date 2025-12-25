सोना का रेट और निवेश तोड़ रहे रिकॉर्ड, अगले दो माह में कितना आ सकता है उछाल, जानने के लिए पढ़ें यह खबर
राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। नया साल शुरू होने से पहले सोने के रेट में लगातार रिकाॅर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है। एक महीने में ही प्रति 10 ग्राम सोने के दाम 15 हजार रुपये बढ़े हैं। सराफा बाजार के अनुसार अभी दाम कम होने की उम्मीद नहीं है और अगले दो माह में सोना डेढ़ लाख के पार पहुंच जाएगा।
इस समय न तो शादियां हो रही हैं औ न ही फेस्टिवल सीजन है। इसके बावजूद सोने-चांदी की जमकर खरीदारी हो रही है। बुधवार को 24 कैरेट सोने का रेट एक लाख 40 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गया है।
18 नवंबर को 24 कैरेट सोने का रेट एक लाख 25 हजार रुपये था, जो अब 1 लाख 40 हजार 700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। 22 कैरेट सोने का रेट 1 लाख 14 हजार 900 रुपये से बढ़कर 1 लाख 29 हजार 400 रुपये पर पहुंच गया है। चांदी का रेट 228 रुपये प्रति तोला है जो कि एक माह पहले 157 रुपये था।
बुधवार को एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने का रेट 1.38 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। एशियाई बाजार में हाजिर सोने का भाव 4,445.69 डाॅलर प्रति औंस के लाइफ टाइम हाई लेवल पर रहा। चांदी की कीमतों में भी उछाल देखा गया। एमसीएक्स पर चांदी 2 लाख 17 हजार रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।
एक साल में सोने के दाम 70 प्रतिशत बढ़े, चांदी के रेट दोगुने
एक साल में सोने की कीमतों में अब तक 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। चांदी का रेट भी दोगुना हुआ है। चंडीगढ़ ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार अभी सोने और चांदी के रेट में जल्दी ज्यादा गिरावट होने की उम्मीद नहीं है। पिछले साल नवंबर माह में चांदी का रेट 91 हजार प्रति किलो थी, जो अब 2 लाख 28 हजार रुपये पहुंच गया है।
इस कारण बढ़ रहा है रेट
इस उछाल की बड़ाकारण वेनेजुएला को लेकर बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका में ब्याज दरों में आगे कटौती की उम्मीद है।अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तेल टैंकरों की नाकाबंदी, कैरेबियन क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों में इजाफा और राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनियों ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड की ओर मोड़ा है।
साल 2019 से लेकर 2024 तक यह था रेट
- 2019 35,220
- 2020 48,651
- 2021 50,045
- 2022 52,950
- 2023 60,300
- 2024 82,000
- 2025 93,000
सोने और चांदी का रेट लगातार बढ़ रहा है। एक माह के भीतर ही सोने के प्रति 10 ग्राम में ही 15 हजार रुपये का इजाफा दर्ज किया गया है। चांदी भी महंगी होती जा रही है। इस समय न तो शादियों का और न ही त्योहारी सीजन है। फिर भी लोग सोने और चांदी की जमकर खरीदारी कर रहे हैं।
-राजीव सहदेव, अध्यक्ष, चंडीगढ़ ज्वेलर्स एसोसिएशन
