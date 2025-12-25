Language
    फर्नीचर, कपड़े और बर्तन... मात्र 1 रुपये में खरीदें कोई भी सामान; चंडीगढ़ में खुली अनोखी दुकान

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:26 PM (IST)

    चंडीगढ़ नगर निगम ने क्रिसमस पर रानी लक्ष्मीबाई महिला भवन में 'एक रुपये का स्टोर' खोला है। इस स्टोर में एक रुपये में कोई भी सामान खरीद सकते हैं। फर्नीच ...और पढ़ें

    चंडीगढ़ में अनोखी दुकान, मात्र 1 रुपये में खरीदें कोई भी सामान। फोटो जागरण

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। क्रिसमस के मौके पर चंडीगढ़ नगर निगम ने बड़ी पहल की है। रानी लक्ष्मीबाई महिला भवन में ‘एक रुपये का स्टोर’ (One Rupee Store) का उद्घाटन किया है। चंडीगढ़ की महापौर हरप्रीत कौर बाबला ने कहा कि यह बहुत ही इनोवेटिव विचार है। यह RRR (रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल) मॉडल पर काम करेगा।

    मेयर ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को किफायती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए यह स्टोर खोला गया है। खासतौर से सफाईकर्मी इसका बेहतर लाभ उठा पाएंगे।

    इस स्टोर का उद्घाटन मेयर हरप्रीत कौर बाबला ने विशेष आयुक्त प्रदीप कुमार, स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. इंदरदीप कौर, चंडीगढ़ नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों और वार्ड के प्रमुख निवासियों की उपस्थिति में किया।

    सभा को संबोधित करते हुए मेयर ने कहा कि स्थायी RRR केंद्र को पिछले एक वर्ष में लोगों से जबरदस्त समर्थन मिला है, जिसके चलते नगर निगम ने 'एक रुपये का स्टोर' स्थापित करके इस पहल का विस्तार किया है।

    उन्होंने बताया कि इस स्टोर में किताबें, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन, रसोई के सामान, खिलौने, चादरें, बैग, घरेलू सजावट का सामान और फर्नीचर जैसे कई तरह के सामान मात्र 1 रुपये में मिलते हैं। ये सभी वस्तुएं सेक्टर 17 आरआरआर सेंटर में लोगों के डोनेशन से प्राप्त होती हैं और पुन: उपयोग के लिए पहले इनकी अच्छी तरह से सफाई और मरम्मत किया जाता है।