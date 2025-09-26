भगोड़ा परविंदर सिंह यूएई से भारत प्रत्यर्पित, आतंकी गतिविधियों समेत गंभीर मामलों में पंजाब पुलिस को थी तलाश
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इंटरपोल की मदद से वांछित भगोड़े परविंदर सिंह उर्फ पिंडी को यूएई से भारत वापस लाने में सफलता पाई है। परविंदर सिंह पर रंगदारी आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप हैं। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय और पंजाब पुलिस के सहयोग से उसकी वापसी सुनिश्चित की। पंजाब पुलिस की टीम उसे यूएई से भारत लेकर आई।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भगोड़े परविंदर सिंह उर्फ निर्मल सिंह उर्फ पिंडी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। परविंदर सिंह पंजाब पुलिस को रंगदारी वसूलने, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, हत्या के प्रयास और आपराधिक धमकाने जैसे गंभीर मामलों में वांछित था। वह भारत से फरार होकर लंबे समय से विदेश में छिपा हुआ था।
सीबीआई की इंटरनेशनल पुलिस कोआपरेशन यूनिट (आईपीसीयू) ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, एनसीबी-अबू धाबी और पंजाब पुलिस के सहयोग से परविंदर की वापसी सुनिश्चित की। 26 सितंबर को पंजाब पुलिस की एक टीम उसे यूएई से भारत लेकर आई। पंजाब पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने 13 जून को इंटरपोल के जरिए इस मामले में रेड नोटिस जारी कराया था। इसके बाद यूएई प्राधिकारियों ने उसे गिरफ्तार किया और भारत प्रत्यर्पित करने का फैसला किया।
सीबीआई, भारत में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (एनसीबी) के रूप में इंटरपोल से जुड़े मामलों में सभी एजेंसियों का समन्वय करती है। पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल चैनलों के जरिए 130 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है।
