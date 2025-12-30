मोहाली में पूर्व एएजी की पत्नी की गला घोंटकर हत्या, लूटपाट के बाद वारदात को दिया अंजाम

जागरण संवाददाता, मोहाली। सोमवार रात मोहाली के फेज-5 इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल कृष्ण कुमार गोयल की पत्नी अशोक गोयल की गला घोंटकर हत्या कर दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना के समय कृष्ण कुमार गोयल अपनी बेटी से मिलने मस्कट (ओमान) गए थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार रात करीब 11 बजे हुई। मंगलवार सुबह जब नौकरानी काम पर पहुंची तो उसने देखा कि घर का नौकर नीरज कुर्सी से बंधा हुआ था अशोक गोयल की लाश वहीं पड़ी थी।

शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपितों ने घर में लूटपाट की और गहने और कैश लेकर फरार हो गए। शक है कि विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम और सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी।