Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मोहाली में पूर्व एएजी की पत्नी की गला घोंटकर हत्या, लूटपाट के बाद वारदात को दिया अंजाम

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:32 PM (IST)

    मोहाली के फेज-5 में पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल कृष्ण कुमार गोयल की पत्नी अशोक गोयल की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। यह घटना सोमवार रात करीब 11 बजे हुई, जब ...और पढ़ें

    Hero Image

    मोहाली के फेज-5 में पूर्व एएजी की पत्नी की बेरहमी से हत्या।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। सोमवार रात मोहाली के फेज-5 इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल कृष्ण कुमार गोयल की पत्नी अशोक गोयल की गला घोंटकर हत्या कर दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना के समय कृष्ण कुमार गोयल अपनी बेटी से मिलने मस्कट (ओमान) गए थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार रात करीब 11 बजे हुई। मंगलवार सुबह जब नौकरानी काम पर पहुंची तो उसने देखा कि घर का नौकर नीरज कुर्सी से बंधा हुआ था अशोक गोयल की लाश वहीं पड़ी थी।

    शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपितों ने घर में लूटपाट की और गहने और कैश लेकर फरार हो गए। शक है कि विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम और सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी।

    पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस को घर के नौकर नीरज (25) पर शक है, जो पिछले 9 साल से परिवार के साथ काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने नौकर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है।