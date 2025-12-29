साइबर ठगी हो जाए तो घबराएं नहीं, ऐसे बचा सकते हैं अपनी मेहनत की कमाई

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अगर किसी के साथ साइबर ठगी हो जाए तो सबसे जरूरी है घबराना नहीं, बल्कि पहले दो घंटे के भीतर सही कदम उठाना।दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित विचार विमर्श के दौरान साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस आडिटर और साइबर स्प्लंक के फाउंडर-सीईओ तरुण मल्होत्रा ने कहा कि साइबर ठगी के बाद के पहले दो घंटे गोल्डन आवर होते हैं।

इसी समय में 1930 हेल्पलाइन, बैंक और साइबर क्राइम पुलिस को सूचना देकर खाते फ्रीज कराए जा सकते हैं और पैसा वापस मिलने की संभावना रहती है। अगर देर हो जाए तो पैसा कई खातों में घूमकर निकाल लिया जाता है और फिर उसे वापस लाना लगभग असंभव हो जाता है।



मल्होत्रा ने कहा कि साइबर अपराधी तकनीक से ज्यादा इंसान की भावनाओं को हैक करते हैं। वे डर, लालच और भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। कभी फोन कर डराया जाता है कि आपके खाते से गलत लेन-देन हुआ है, आपके बच्चे के नाम पर केस है, आपका नंबर ब्लाक जाएगा या आपके अकाउंट से आतंकवादी फंडिंग हो रही है।

कई बार लालच दिया जाता है कि पैसा डबल हो जाएगा यह सीक्रेट इन्वेस्टमेंट है, आपको सरकारी स्कीम का फायदा दिला देंगे। इस जाल में कई बार पढ़े-लिखे और समझदार लोग भी फंस जाते हैं क्योंकि ठग बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं।



उन्होंने बताया कि ठग अक्सर दोस्त बनकर बात करते हैं, भरोसा जीतते हैं और फिर धीरे-धीरे व्यक्ति को मानसिक दबाव में ले आते हैं। पीड़ित डर के कारण सोचने-समझने का समय नहीं ले पाता और वही गलती कर बैठता है, जिसका ठग इंतजार कर रहा होता है — जैसे ओटीपी बताना, लिंक पर क्लिक करना या पैसा ट्रांसफर करना।