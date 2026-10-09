विदेश में छिपे गैंगस्टरों और नशा तस्करों की अब खैर नहीं, स्थायी DGP का पद संभालते ही गौरव यादव ने दिए निर्देश

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले गैंगस्टरों और नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज करने की तैयारी है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने स्थायी पद संभालने के बाद स्पष्ट किया है कि गैंगस्टरों और समाज विरोधी तत्वों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। वे देश के किसी भी हिस्से या विदेश में छिपे हों, पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कानून के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि पंजाब में शांति और सद्भाव बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है और देश विरोधी तत्वों को अपने मंसूबों में सफल नहीं होने दिया जाएगा। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गैंगस्टरों और उनके नेटवर्क के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा।