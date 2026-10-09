अकाली नेताओं की धमकियों से खौफ में पीड़ित महिलाएं, पहुंची अकाल तख्त; बर्खास्त नेत्री ने मांगी पुलिस सुरक्षा

जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व सदस्य अमरजीत सिंह चावला से जुड़े रेप मामले में श्री अकाल तख्त साहिब पेश होने जा रही पीड़ित महिलाओं को धमकियां मिलने का आरोप लगा है। पूर्व अकाली नेता बीबी रूप कौर संधू ने आज वीडियो जारी कर यह दावा किया है। उन्होंने पंजाब के DGP से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

बीबी रूप कौर संधू ने पंजाब के DGP और श्री अकाल तख्त साहिब की टास्क फोर्स से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इन महिलाओं को साथ लेकर अकाल तख्त साहिब में पेश होने का ऐलान किया था। इसके बाद उन्हें भी वहां न जाने के लिए दबाव डाला गया।

वह चाहती हैं कि पीड़ितों को इंसाफ मिले और आरोपितों को सजा। पीड़ित महिला खुद जत्थेदार साहिब से मिलकर सभी सबूत सौंपना चाहती है। वह संगत के सामने भी अपना पक्ष रखना चाहती है। संधू ने चेतावनी दी कि अगर सुरक्षित माहौल नहीं मिली तो वे सोशल मीडिया पर जहाकर सारे सबूत पेश करेंगी।

जानें क्या था मामला श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होने का यह मामला एसजीपीसी के पूर्व सदस्य अमरजीत सिंह चावला और एडिशनल हेड ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह के खिलाफ एक महिला द्वारा लगाए गए दुष्कर्म (रेप) और अश्लील मैसेज भेजने के गंभीर आरोपों से जुड़ा है। यह शिकायत बहरीन में रहने वाली एक सिख महिला द्वारा दर्ज कराई गई है। महिला का आरोप है कि जब वह नवंबर 2025 में भारत लौटीं, तो SGPC ने उन्हें ठहरने की जगह दी थी।

किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि चावला ने मार्च से मई 2026 के बीच श्री आनंदपुर साहिब और अमृतसर की सरायों में उसके साथ कई बार रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। 21 अगस्त 2026 को आनंदपुर साहिब थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।