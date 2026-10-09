इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान से भारी मात्रा में भेजी गई हेरोइन और ICE ड्रग जब्त

जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास अलग-अलग मामलों में 9.7 किलो हेरोइन और करीब 1 किलो ICE (क्रिस्टल मेथामफेटामाइन) बरामद की गई है। ये सफलता बीएसएफ को मिली है। बीएसएफ की तरफ से बीते दिनों सरहद पर सर्च अभियान चलाया गया था। जिसमें विभिन्न मामलों में ये खेप बरामद हुई।

मिली जानकारी के अनुसार पहले मामले में BSF की 200वीं बटालियन के जवानों ने 8 अक्टूबर को सहरान सीमा चौकी के क्षेत्र से 1.07 किलो ICE बरामद की। पीले रंग की टेप से लिपटे पैकेट को सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने घरिंडा पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने जवानों की मौजूदगी में पैकेट खोलकर ड्रग डिटेक्शन किट से जांच की। इसमें 1.07 किलो नशीला पदार्थ मिला, जबकि पैकिंग सामग्री का वजन 99 ग्राम था।