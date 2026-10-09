पंजाब CM ऑफिस से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में नया मोड़, सुनवाई से अलग हुए जस्टिस शील नागू; नई बेंच के पास जाएगा केस

दयानंद शर्मा ,चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब सरकार को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शील नागू ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया।

अब यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर दूसरी पीठ के समक्ष रखा जाएगा। जस्टिस नागू पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुए थे।

जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा- दूसरी पीठ को सौंपा जाएगा मामला शुक्रवार को याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। मामला शुरू होने पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस नागू नहीं कर सकते और इसे मुख्य न्यायाधीश दूसरी पीठ को सौंपेंगे।

पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने बताया कि जस्टिस नागू ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए जनहित याचिकाकर्ता की कुछ याचिकाओं को खारिज करने के आदेश पारित किए थे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपनी मौजूदा याचिका में उन आदेशों पर भरोसा नहीं कर रही है।

इसके बावजूद जस्टिस दत्ता ने कहा कि जस्टिस नागू सुनवाई से अलग हो रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि मौजूदा समय काफी कठिन है और यह पता नहीं होता कि हमला कहां से हो सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 17 अन्य पीठ भी हैं।

हाई कोर्ट के समक्ष रखी गई जानकारी के अनुसार, ईडी ने नितिन गोहल नामक व्यक्ति से जुड़े आरोपों की ओर ध्यान दिलाया था। आरोप है कि वह पंजाब सरकार से विभिन्न लाभ हासिल करने के इच्छुक लोगों और संबंधित पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। मामले में तबादले करवाने, गोपनीय सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच दिलाने, हथियार लाइसेंस हासिल कराने और अन्य सुविधाएं दिलाने जैसे आरोप शामिल हैं। इन आरोपों की जांच अभी होनी है और इन्हें सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता

पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। राज्य सरकार का तर्क है कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 66(2) के तहत ईडी से मिली जानकारी पर पुलिस को तभी कार्रवाई करनी चाहिए, जब उससे संज्ञेय अपराध का खुलासा होता हो।