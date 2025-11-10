डेराबस्सी का मजदूर बना करोड़पति, दीवाली बंपर लॉटरी में जीता एक करोड़



संवाद सहयोगी, डेराबस्सी। कहते हैं किस्मत कब बदल जाए, कोई नहीं जानता। डेराबस्सी की नामी कंपनी पीसीसीपीएल में बतौर ऑपरेटर काम करने वाले जसविंदर सिंह की किस्मत दीवाली पर चमक उठी। पंजाब स्टेट लॉटरी के डियर दीवाली बंपर ड्रॉ में जसविंदर सिंह ने एक करोड़ रुपये का इनाम जीतकर इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है।



जसविंदर सिंह सामरू गांव का रहने वाला है। उसने बताया कि पिछले 15-16 वर्षों से लगातार लॉटरी खरीद रहा था। उसने बताया कि पिछले सात वर्षों से वह अपने साथी इरफान अली से ही टिकटें मंगवाता रहा है। इस बार भी उसने 10 अक्तूबर को दीवाली बंपर की दो टिकटें मंगवाई थीं। किस्मत वाला टिकट नंबर A-8216020 था, जो एक करोड़ रुपये का विजेता निकला।



जसविंदर ने बताया कि 31 अक्तूबर को ड्रॉ निकला था। वह उस रात ड्यूटी से लौटकर घर सो गया था। अगली सुबह जब उसने मोबाइल पर परिणाम देखा तो उसके हाथ-पैर कांप उठे, क्योंकि उसका नंबर निकला था। पहले उसकी पत्नी कर्मजीत कौर को इस पर यकीन नहीं हुआ, पर बाद में टिकट बेचने वाले ने इसकी पुष्टि की। यह टिकट इरफान अली ने खरीदा था।



इनाम निकलने के बाद जसविंदर सिंह ने शुक्रवार को अपने फूफा के बेटे, जो पंजाब पुलिस में तैनात हैं, के साथ चंडीगढ़ सेक्टर-33 स्थित लॉटरी विभाग में जाकर दस्तावेज़ जमा करवाए। इसके बाद जसविंदर परिवार सहित श्री दरबार साहिब, अमृतसर और अन्य धार्मिक स्थलों पर माथा टेकने गया।



भावुक जसविंदर ने कहा कि यह सब रब की मेहर है। पैसे से सबसे पहले मंदिर, गुरुद्वारा और गुगा माड़ी में चढ़ावा चढ़ाऊंगा, फिर बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए खर्च करूंगा। इरफान अली को भी इनाम की राशि में से सम्मान स्वरूप हिस्सा दूंगा।







