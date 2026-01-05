मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिया आप को समर्थन, पार्षदों की बैठक में भावी रणनीति पर हुआ मंथन

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। वर्ष 2026 में होने वाले मेयर चुनाव और नगर निगम के आम चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति को लेकर अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एचएस लक्की के निवास पर कांग्रेस पार्षदों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कांग्रेस ने मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का निर्णय लिया।

बैठक के दौरान आगामी मेयर चुनाव और नगर निगम चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। सभी पार्षदों और नेताओं के विचारों को सुनने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को समर्थन देगी, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने में सक्षम हो। यह फैसला चंडीगढ़ और शहरवासियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया।

बैठक में भाजपा के कार्यकाल को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा के लगातार मेयर और उनके फैसले सुशासन और विकास देने में पूरी तरह विफल रहे हैं। भाजपा शासन के दौरान शहर में कई घोटाले सामने आए, जबकि विकास कार्य ठप रहे। इसके चलते चंडीगढ़ की राष्ट्रीय रैंकिंग में गिरावट आई है और 24×7 जलापूर्ति जैसी बहुचर्चित योजनाएं भी असफल साबित हुई हैं।