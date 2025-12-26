Language
    चंडीगढ़ के वंश तायल को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, माता-पिता खो चुका, स्नेहालय में रहता है

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 12:40 PM (IST)

    चंडीगढ़ के वंश तायल को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। स्नेहालय में रहने वाले वंश को यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। 5 से ...और पढ़ें

    नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पुरस्कार हासिल करते चंडीगढ़ के वंश तायल।

    डाॅ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के 17 वर्षीय वंश तालय को सोशल सर्विस में काफी बेहतर काम करने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया।

    वंश के माता-पिता नहीं है और उसका पालन यूटी प्रशासन के स्नेहालय की ओर किया गया है। वंश स्नेहालय में ही रहते हैं। वह अवॉर्ड लेने के लिए दो दिन पहले ही दिल्ली जा चुके थे।

    5 से 18 वर्ष के उन बच्चों को यह अवॉर्ड दिया जाता है। देश भर से इस बार सिर्फ 20 बच्चों को चुना गया है। 2022 के बाद चंडीगढ़ के किसी बच्चे के इस बार नेशनल अवाॅर्ड के लिए चुना गया है। 

    नेशनल पुरस्कार पाने वालों में झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल से एक-एक बच्चा शामिल। बिहार, उत्तर प्रदेश से दो-दो बच्चों को यह पुरस्कार मिला है। वहीं, अन्य बच्चे तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम और असम इत्यादि से शामिल हैं।