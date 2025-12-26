चंडीगढ़ के वंश तायल को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, माता-पिता खो चुका, स्नेहालय में रहता है

डाॅ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के 17 वर्षीय वंश तालय को सोशल सर्विस में काफी बेहतर काम करने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया।

वंश के माता-पिता नहीं है और उसका पालन यूटी प्रशासन के स्नेहालय की ओर किया गया है। वंश स्नेहालय में ही रहते हैं। वह अवॉर्ड लेने के लिए दो दिन पहले ही दिल्ली जा चुके थे। 5 से 18 वर्ष के उन बच्चों को यह अवॉर्ड दिया जाता है। देश भर से इस बार सिर्फ 20 बच्चों को चुना गया है। 2022 के बाद चंडीगढ़ के किसी बच्चे के इस बार नेशनल अवाॅर्ड के लिए चुना गया है।