    रिश्ता देखने यूपी गए परिजन, चंडीगढ़ में युवती फंदे पर लटकी मिली, क्या रही वजह? पुलिस जांच में जुटी

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:43 PM (IST)

    चंडीगढ़ के किशनगढ़ में 23 वर्षीय युवती अपने घर में फंदे से लटकी मिली। उसके माता-पिता और भाई रिश्ता देखने उत्तर प्रदेश के उन्नाव गए थे। पड़ोसियों को शक ...और पढ़ें

    पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देख सभी सन्न रह गए। युवती पंखे से चुन्नी से फंदे पर लटकी हुई मिली। 

    युवती ने फंदा लगाकर दी जान, रिश्ता देखने यूपी गए थे परिजन
    दो दिन से कमरे से बाहर नहीं निकली, पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़ा
    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गांव किशनगढ़ में 23 वर्षीय युवती अपने घर में फंदे पर लटकी मिली। युवती के माता-पिता और भाई उसके लिए रिश्ता देखने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले गए हुए थे। घटना का खुलासा वीरवार सुबह तब हुआ, जब पड़ोसियों को शक हुआ कि युवती एक-दो दिन से घर से बाहर नहीं निकली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सावित्री अपने माता-पिता और भाई के साथ किशनगढ़ में किराये के मकान में रहती थी और सेक्टर-21 स्थित एक कोठी में सुबह आठ से शाम छह बजे तक काम करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। उसके पिता कभी-कभार काम करते थे, जबकि मां एक ढाबे में काम करती थी और भाई निजी कंपनी में कार्यरत है।

    कुछ दिन पहले सावित्री के माता-पिता और भाई उसके विवाह के लिए रिश्ता देखने अपने मूल गांव उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले गए थे। सावित्री घर में अकेली थी। पड़ोसियों ने बताया कि पिछले दो दिनों से वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। चूंकि मकान में कमरे पास-पास बने हुए हैं, इसलिए लोगों को शक हुआ।

    नहीं मिला सुसाइड नोट

    पड़ोसियों ने कई बार सावित्री के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना आईटी पार्क थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देख सभी सन्न रह गए। सावित्री पंखे से चुन्नी से फंदे पर लटकी हुई मिली। कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं मिला है।

    पुलिस को परिजनों के लौटने का इंतजार

    पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर-32 अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों के चंडीगढ़ पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा और शव उन्हें सौंपा जाएगा। आईटी पार्क थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।