    सुबह कोहरा-दिन में हल्की धूप, ये है चंडीगढ़ के मौसम का मिजाज, सुखना लेक और राॅक गार्डन पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:33 PM (IST)

    चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। बाद में धूप निकलने पर लोग सुखना लेक और रॉक गार्डन घूमने निक ...और पढ़ें

    घने कोहरे की वजह से सुबह दृश्यता 10 मीटर से भी कम रही, जिससे सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्राईसिटी में मौसम ने रविवार सुबह से ही लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। सुबह 10 बजे तक चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली घने कोहरे की चपेट में रहे।कई स्थानों पर दृश्यता 10 मीटर से भी कम रही, जिससे सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ और आम लोगों को आवागमन में दिक्कतें झेलनी पड़ीं। वहीं, कुछ क्षेत्रों में हल्की धूप देखने को मिली, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली।

    धूप के निकलने के बाद लोग सुखना लेक, सिटी प्लाजा और राक गार्डन जैसी जगहों पर घूमने पहुंचे। लेकिन मौसम का असली खतरा वायु गुणवत्ता में दिखा। चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 के पार दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है।

    मोहाली में भी हवा की गुणवत्ता खराब बनी रही। विशेषज्ञों के अनुसार ठंड, नमी और हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषक कण वातावरण में फंसे रहे, जिससे वायु प्रदूषण और बढ़ा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

    मौसम विभाग के अनुसार रविवार का अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री  सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.6 डिग्री कम रहा। विशेषज्ञों ने नागरिकों से सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा कि सुबह और देर रात के समय घर से बाहर निकलते समय सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।

    इसके अलावा, प्रदूषित हवा में लंबी दूरी की यात्रा करने से बचने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। ट्राईसिटी में लगातार बदलते मौसम और बढ़ते वायु प्रदूषण ने न केवल स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है, बल्कि दैनिक जीवन और यातायात को भी प्रभावित किया है।