चंडीगढ़ में बढ़ रहा टीबी का खतरा, हर दिन 19 लोगों को शिकार बना रही बीमारी, शुरुआती लक्षण न करें नजरअंदाज
चंडीगढ़ में टीबी उन्मूलन अभियान के बावजूद संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, शहर में प्रतिदिन औसतन 19 नए टीबी मरीज
मोहित पांडेय, चंडीगढ़। उत्तर भारत में सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं वाले शहर में टीबी का खतरा बढ़ रहा है। यह बीमारी हर दिन औसतन 19 लोगों को शिकार बना रही है और शहर में हर 208वां व्यक्ति टीबी से जूझ रहा है। यह दावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राज्यसभा में पेश एक रिपोर्ट के आधार पर किया जा रहा है।
राज्यसभा में पेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में अक्टूबर तक चंडीगढ़ में 5,765 मरीज सामने आए हैं। यह स्थिति तब है, जब चंडीगढ़ को देश की माडल हेल्थ सिटी के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है और यहां पीजीआई, जीएमसीएच-32 और सेक्टर-16 जैसे प्रमुख चिकित्सा संस्थान मौजूद हैं।
60 से अधिक आयु वर्ग के लोगों में खतरा सबसे अधिक
केंद्र सरकार के निर्देश पर पिछले वर्ष चलाया गया 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान भी संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने में नाकाम रहा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार 60 से अधिक आयु वर्ग में टीबी का खतरा सबसे अधिक है, जबकि 46 से 60 वर्ष के लोगों में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा शून्य से 14 वर्ष आयु वर्ग के 3.2 प्रतिशत बच्चे भी टीबी से पीड़ित हैं।
खांसी, कफ में खून, सीने में दर्द पर हो जाएं अलर्ट
विशेषज्ञों का कहना है कि लोग टीबी के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं और समय पर जांच नहीं कराते। खांसी, कफ में खून, सीने में दर्द और लगातार कमजोरी जैसे लक्षणों को मामूली समझने से बीमारी अंतिम अवस्था तक पहुंच जाती है, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है।
टीबी से बचाव के लिए अपनाएं ये उपाय
- बच्चों को जन्म के एक महीने के अंदर बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए
- टीबी से पीड़ित व्यक्ति को दूसरे लोगों से दूर रहना चाहिए
- रोगी को हंसते-छींकते या खांसते समय मुंह पर रूमाल रखना चाहिए
- टीबी से पीड़ित व्यक्ति से मिलने पर सर्जिकल मास्क जरूर लगाना चाहिए
- टीबी से पीड़ित व्यक्ति को जगह-जगह नहीं थूकना चाहिए
- स्वस्थ आहार और नियमित योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है
- हाथों को साफ रखना और समय-समय पर हाथ धोना चाहिए
- अगर आपको टीबी के संकेत दिखें, तो तुरंत डाॅक्टर से मिलना चाहिए
