    चंडीगढ़ में खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा, खेल विभाग नेशनल और इंटरनेशनल मेडल विजेता को देगा कैश अवाॅर्ड

    By Dr Sumit Singh Sheoran Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:23 PM (IST)

    चंडीगढ़ खेल विभाग ने नई खेल नीति (2023) के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। खिलाड़ी 31 जनवरी 2026 तक ...और पढ़ें

    चंडीगढ़ स्पोर्ट्स काउंसिल ने खिलाड़ियों से कैश अवाॅर्ड के लिए आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। यूटी खेल विभाग की ओर से नई स्पोर्ट्स पाॅलिसी (2023) के तहत खिलाड़ियों को विभिन्न सत्र में मेडल जीतने पर कैश अवाॅर्ड देने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में खेल विभाग के चंडीगढ़ स्पोर्ट्स काउंसिल ने खिलाड़ियों से कैश अवाॅर्ड के लिए आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं।

    नेशनल स्तर पर सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को एकल या टीम गेम में मेडल जीतने पर कैश अवाॅर्ड दिया जाएगा। एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी खेल विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    खेल विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तय की है। खिलाड़ियों की सुविधा को देखते हुए पहली बार कैश अवाॅर्ड के लिए खिलाड़ी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करते हुए सभी जानकारी अपलोड करने के बाद एक परफोर्मा जारी किया जाएगा, जिसे संबंधित स्कूल, काॅलेज या अधिकारी से मंजूरी के बाद खेल विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

    खेल विभाग की ओर से गठित कमेटी स्क्रूटनी के बाद कैश अवार्ड जारी करने पर मुहर लगा देगी। नई स्पोर्ट्स पालिसी के तहत नेशनल स्तर पर पहले तीन स्थानों पर आने वाले खिलाड़ियों को एक लाख, 75 हजार से लेकर 50 हजार तक का कैश अवार्ड दिया जाएगा।

    खेल विभाग 29 अगस्त 2023 (स्पोर्ट्स पाॅलिसी लांच) के बाद इंटरनेशनल स्तर पर मेडल विजेताओं को नियमों के तहत कैश अवाॅर्ड दिया जाएगा। आवेदन खेल विभाग की वेबसाइट www.sportsdeptt.chd.gov.in पर करना होगा।

    दो महीने के भीतर पुरस्कार राशि सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचेगी

    यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के निर्देशों के बाद अब खिलाड़ियों को मिलने वाली स्काॅलरशिप और कैश अवाॅर्ड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में मेडल के लिए मिलने वाला कैश अवाॅर्ड आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के एक से दो महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

    खेल विभाग खिलाड़ियों के अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफर कर देगा। बीते वर्ष इंटर स्कूल स्टेट प्रतियोगिताओं के मेडल विजेताओं को भी दस करोड़ से अधिक की राशि सीधे बैंक अकाउंट में यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के हाथों सेक्टर-42 गवर्नमेंट काॅलेज आडिटोरियम और टैगोर थिएटर में आयोजित सम्मान समारोह में ट्रांसफर की गई थी।