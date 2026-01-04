जंगल में झोपड़ी स्नैचरों का ठिकाना, बाबा के भेष में रहना वाला व्यक्ति मददगार, 20 खूंखार कुत्तों का भी सहारा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मनीमाजरा थाना पुलिस ने स्नैचिंग की वारदात के बाद जंगल में छिपे दो स्नैचरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए स्नैचर 30 वर्षीय अफजल उर्फ सालू 25 वर्षीय मोहम्मद सहदमान उर्फ साधु ने जंगल में एक झोपड़ी को ठिकाना बनाया हुआ था। इस झोपड़ी में बाबा के भेष में रहने वाला एक व्यक्ति उनका मददगार था और झोपड़ी के आसपास 20 से अधिक खूंखार कुत्ते रखे हुए थे।

पुलिस जांच में पता चला कि स्नैचर हाउसिंग बोर्ड के पीछे स्थित घने जंगल में बनी झोपड़ी में छिपते थे। इस झोपड़ी में एक व्यक्ति रहता था, जो बाबा की तरह कपड़े पहनकर रहता था। उसने झोपड़ी में और आसपास खूंखार कुत्ते पाले हुए थे। यह व्यक्ति कुत्तों को खाना देता था। ये कुत्ते किसी को भी झोपड़ी के पास नहीं आने देते थे।

पुलिस झोपड़ी के पास पहुंची, तो कुत्ते भौंकते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। नगर निगम चंडीगढ़ की स्पेशल डाॅग कंट्रोल टीम को बुलाया गया, जिसने कड़ी मेहनत के बाद कुत्तों को काबू में किया। इसके बाद झोपड़ी को नष्ट कर दिया गया।