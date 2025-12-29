कोहरे की चादर में फिर लिपटा चंडीगढ़, AQI 277 पर पहुंचा, प्रदूषण से अभी राहत के आसार कम

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्राईसिटी में रविवार को मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। सुबह से ही चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली घने कोहरे की चादर में लिपटे रहे। कई इलाकों में दृश्यता 100 मीटर से भी कम रही। वहीं, चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 277 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। प्रदूषण से अभी राहत के आसार कम हैं।

मोहाली में भी वायु गुणवत्ता खराब रही। विशेषज्ञों के अनुसार ठंड के साथ नमी बढ़ने और हवा की रफ्तार धीमी रहने के कारण प्रदूषक कण वातावरण में फंसे रहे। इससे न सिर्फ कोहरा घना हुआ, बल्कि सांस से जुड़ी दिक्कतें भी बढ़ने लगीं। बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

वाहन चालकों को झेलनी पड़ी परेशानी कोहरे के चलते सुबह के समय दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर वाहन रेंगते नजर आए और छोटे-मोटे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार के लिए कोहरे और शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। विभाग ने अगले पांच दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है।