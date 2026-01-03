चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड, स्कूलों में आठवीं तक छुट्टी, 10वीं–12वीं की कक्षाएं बदली हुई टाइमिंग में लगेंगी
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की संभावना को देखते हुए चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह आदेश 10 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के तहत कक्षा आठवीं तक और नाॅन-बोर्ड कक्षाओं यानी कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल फिजिकल मोड में बंद रहेंगे। हालांकि स्कूल इन कक्षाओं के लिए सुबह 9 बजे से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर सकते हैं। स्कूल स्टाफ की ड्यूटी भी ऑनलाइन कक्षाओं के अनुसार तय की जा सकेगी।
शिक्षा विभाग ने बोर्ड कक्षाओं यानी कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल समय में भी बदलाव किया है। निर्देशों के अनुसार इन कक्षाओं के लिए स्कूल सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं खुलेंगे और दोपहर 3:30 बजे से पहले बंद नहीं होंगे। स्कूल प्रबंधन को स्टाफ की ड्यूटी भी इसी समय के अनुसार निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्री-बोर्ड परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में कोई बाधा न आए।
डबल शिफ्ट स्कूलों को छूट
डबल शिफ्ट में संचालित स्कूलों के प्रिंसिपल और हेड को यह छूट दी गई है कि वे शाम की शिफ्ट के स्टाफ को सुबह की शिफ्ट में बुला सकते हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
