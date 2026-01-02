रोज फेस्टिवल में स्टार नाइट से कहीं पर्यटकों को रहना न पड़ जाएं वंचित, कमाई पर पर्यटन विभाग और निगम में टकराव वजह

बलवान करिवाल, चंडीगढ़। शहर के सबसे बड़े उत्सव रोज फेस्टिवल का आयोजन नगर निगम प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च कर करता है। फरवरी माह में रोज फेस्टिवल सेक्टर-16 जाकिर हुसैन रोज गार्डन में होता है। पूरी भीड़ इसी फेस्टिवल की वजह से जुटती है। लेकिन इसको सही मायनों में कैश पर्यटन विभाग करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पर्यटन विभाग इसी फेस्टिवल के दौरान सेक्टर-10 लेजर वैली में स्टार नाइट और स्टाल आवंटन कर मोटी कमाई कर लेता है। अब निगम ने पर्यटन विभाग से कमाई साझा करने के लिए कहा है। अगर ऐसा नहीं करते तो अपना आयोजन रोज फेस्टिवल से सप्ताह बाद करने को कहा जाएगा। दोनों इवेंट साथ में नहीं होंगे।

नगर निगम की वित्तीय हालत पहले ही खराब है। पूरे फेस्टिवल पर निगम एक करोड़ से अधिक खर्च करेगा। इस वजह से पर्यटन विभाग से कमाई साझा करने को कहा गया है। पिछले दिनों में होम कम टूरिज्म एवं लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी मनदीप सिंह बराड़ के साथ निगम अधिकारियों की बैठक भी हुई है। उस बैठक में भी निगम अधिकारियों ने यह बात उनके सामने रखी है।

निगम सदन की बैठक में एरिया पार्षद सौरभ जोशी ने भी यह मुद्दा उठाया था कि लेजर वैली का इवेंट रोज फेस्टिवल के साथ नहीं होना चाहिए। साथ ही स्टार नाइट और स्टाल की कमाई भी निगम से साझा करने की बात रखी थी।

51 लाख का प्रस्ताव निगम को मिला निगम की 30 दिसंबर को आयोजित बैठक में 1.05 करोड़ रुपये को मंजूरी भी दी गई है। फंड नहीं होने से निगम यह आयोजन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए करेगा। अगर कंपनी फाइनल नहीं होती है तो अलग-अलग स्पांसर के सहयोग से उत्सव का आयोजन होगा। अपनी तरफ से फंड खर्च नहीं किया जाएगा।

निगम को 51 लाख रुपये का एक प्रस्ताव स्पांसर की तरफ से मिल भी चुका है। बदले में निगम विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन की मंजूरी इन स्पांसर को देगा। निगम ने पिछले वर्ष पूरा आयोजन बिना खर्च किए स्पांसर के सहयोग से किया था।