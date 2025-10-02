चंडीगढ़ के प्रॉपर्टी के दाम आसमान पर, वीआईपी एरिया में एक कोठी की कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे

चंडीगढ़ के वीआईपी इलाके में संपत्ति की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। सेक्टर 9 में साढ़े आठ कनाल की कोठी 126 करोड़ रुपये में बिकी जो अब तक की सबसे महंगी डील है। इस रजिस्ट्री से प्रशासन को 6.30 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी मिली। इससे प्रशासन को भारी राजस्व प्राप्त हुआ। प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं।

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। कलेक्टर रेट बढ़ने से चंडीगढ़ में प्राॅपर्टी में काफी उछाल आया है। यही वजह है कि वीआईपी एरिया सेक्टर-9 में साढ़े आठ कनाल की कोठी की रजिस्ट्री 126 करोड़ रुपये में हुई, जो कि चंडीगढ़ में दर्ज की गई सबसे बड़ी रजिस्ट्री में से एक मानी जा रही है।

इस रजिस्ट्री को चंडीगढ़ सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज किया गया, जिससे प्रशासन को 6.30 करोड़ रुपये की स्टांप डयूटी चार्ज करके रिकाॅर्ड तोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है। डीसी निशांत यादव के अनुसार यह रिहायशी प्राॅपर्टी की अब तक की सबसे ज्यादा स्टांप ड्यूटी रही है। इतनी महंगी प्रॉपर्टी बिकने का असर शहर की अन्य प्राॅपर्टी पर भी पड़ रहा है।

राजनेता-उद्योगपति रहते हैं, तभी मिले मुंह मांगे दाम सेक्टर-1 से 11 तक के एरिया में कई वीआईपी, राजनेता, उद्योगपति के अलावा प्रतिष्ठित लोग रहते हैं। ऐसे में यहां रिहायशी प्राॅपर्टी खरीदने के लिए अमीर लोग मुंह मांगे रेट भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं।126 करोड़ में कोठी महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी ने खरीदी है। प्रशासन के रिकाॅर्ड में सोसाइटी का पत्राचार पता डेरा बाबा जयमल सिंह, ब्यास (जिला अमृतसर) है।