फर्जी मालिक बनकर जमीन का सौदा, 20 लाख ठगे, कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से भी किया इनकार





जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गांव दड़वा में चार कनाल जमीन को धोखे से बेचने के आरोपित सुखबीर सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी जिला अदालत ने रद कर दी है। सुखबीर ने खुद को जमीन का मालिक बताकर शिकायतकर्ता हरकीरत सिंह बस्सी को दड़वा में यह जमीन बेची थी। इसके बदले में आरोपित ने 20 लाख रुपये लिए, लेकिन जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित ने रुपये लौटाने के बजाय 20 लाख रुपये के चेक दिए, जो बैंक में बाउंस हो गए। इस पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। आरोपित का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। उसने दावा किया कि पुलिस ने सिविल केस को जानबूझकर आपराधिक मामला बना दिया, जबकि वह 20 लाख रुपये लौटाने के लिए तैयार था।

हालांकि, अदालत ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपित ने शिकायतकर्ता को ठगने की मंशा से उससे 20 लाख रुपये वसूले थे। पुलिस ने सेक्टर-27 निवासी हरकीरत सिंह बस्सी की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया। बस्सी ने बताया कि सेक्टर-49 के रहने वाले सुखबीर सिंह ने दड़वा में चार कनाल के प्लाॅट के लिए उसके साथ डील की थी।