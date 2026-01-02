Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    साइबर ठगों ने चंडीगढ़ में पुलिसकर्मी को भी नहीं बख्शा, व्हाट्सएप हैक कर 48 हजार रुपये ठगे

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:12 PM (IST)

    चंडीगढ़ में एक महिला पुलिसकर्मी और उनके बेटे को व्हाट्सएप हैकिंग के जरिए 48 हजार रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। ठगों ने खुद को डॉक्टर अन्नम भट्ट बता ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    साइबर ठगों ने व्हाॅट्सएप हैकिंग के माध्यम से एक महिला पुलिसकर्मी और उसके बेटे से 48 हजार रुपये की ठगी की। 

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। वर्ष 2026 के पहले दिन चंडीगढ़ पुलिस के एक कर्मी ने साइबर ठगों द्वारा ठगी का शिकार होने की शिकायत साइबर पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। ठगों ने व्हाॅट्सएप हैकिंग के माध्यम से एक महिला पुलिसकर्मी और उसके बेटे से 48 हजार रुपये की ठगी की। ठग ने खुद को डाॅक्टर बताकर विश्वास में लिया और विभिन्न खातों से पैसे ट्रांसफर करवा लिए।

    पीड़ित अरमान ने पुलिस को बताया कि उसकी मां अनीता के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप संदेश आया था। संदेश भेजने वाले ने खुद को डा. अन्नम भट्ट बताया और आपात स्थिति का हवाला देते हुए पैसे की मांग की। 

    व्हाट्सएप प्रोफाइल देखकर विश्वास में आए अरमान ने अपनी मां के कहने पर पैसे ट्रांसफर कर दिए। उसने अपने भारतीय स्टेट बैंक खाते से आरोपित द्वारा भेजे गए यूपीआइ नंबर पर करीब 46 हजार रुपये भेजे। इसके अतिरिक्त, अनीता के एचडीएफसी बैंक खाते से भी 2 हजार रुपये उसी यूपीआइ पर ट्रांसफर किए गए।

    कुछ समय बाद जब असली डाॅक्टर अन्नम भट्ट से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि उनका व्हाट अकाउंट हैक कर लिया गया है और हैकर उनके नाम से संपर्क सूची में सेव लोगों से पैसे मांग रहा है। इसके बाद पीड़ितों को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने तुरंत साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई।

    इस प्रकार, साइबर ठग ने व्हाॅट्सएप हैकिंग के जरिए कुल 48 हजार रुपये की ठगी को अंजाम दिया।  पीड़ित ने पुलिस से रकम वापस दिलाने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सेक्टर-17 साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 319(2), 318(4) और 61(2) के तहत अज्ञात आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच साइबर टीम को सौंप दी गई है।