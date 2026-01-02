साइबर ठगों ने चंडीगढ़ में पुलिसकर्मी को भी नहीं बख्शा, व्हाट्सएप हैक कर 48 हजार रुपये ठगे

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। वर्ष 2026 के पहले दिन चंडीगढ़ पुलिस के एक कर्मी ने साइबर ठगों द्वारा ठगी का शिकार होने की शिकायत साइबर पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। ठगों ने व्हाॅट्सएप हैकिंग के माध्यम से एक महिला पुलिसकर्मी और उसके बेटे से 48 हजार रुपये की ठगी की। ठग ने खुद को डाॅक्टर बताकर विश्वास में लिया और विभिन्न खातों से पैसे ट्रांसफर करवा लिए।

पीड़ित अरमान ने पुलिस को बताया कि उसकी मां अनीता के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप संदेश आया था। संदेश भेजने वाले ने खुद को डा. अन्नम भट्ट बताया और आपात स्थिति का हवाला देते हुए पैसे की मांग की। व्हाट्सएप प्रोफाइल देखकर विश्वास में आए अरमान ने अपनी मां के कहने पर पैसे ट्रांसफर कर दिए। उसने अपने भारतीय स्टेट बैंक खाते से आरोपित द्वारा भेजे गए यूपीआइ नंबर पर करीब 46 हजार रुपये भेजे। इसके अतिरिक्त, अनीता के एचडीएफसी बैंक खाते से भी 2 हजार रुपये उसी यूपीआइ पर ट्रांसफर किए गए।

कुछ समय बाद जब असली डाॅक्टर अन्नम भट्ट से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि उनका व्हाट अकाउंट हैक कर लिया गया है और हैकर उनके नाम से संपर्क सूची में सेव लोगों से पैसे मांग रहा है। इसके बाद पीड़ितों को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने तुरंत साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई।