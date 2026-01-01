Language
    पर्यटकों को लुभा रहा चंडीगढ़, न्यू ईयर पर पर्यटक स्थल बने जश्न का हाॅटस्पाट, सुरक्षा व्यवस्था के रहे खास इंतजाम

    By Mohit Pandey Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:21 PM (IST)

    नए साल के पहले दिन चंडीगढ़ के पर्यटक स्थल जश्न के केंद्र बन गए। सुखना लेक, रॉक गार्डन, बर्ड पार्क, जापानी गार्डन और सेक्टर-17 प्लाजा पर भारी भीड़ उमड़ ...और पढ़ें

    न्यू ईयर के पहले दिन पर्यटक स्थल बने जश्न का हाटस्पाट
    -सुखना से सेक्टर-17 तक गूंजा हैप्पी न्यू ईयर
    -युवा और बच्चे… हर उम्र के जश्न का अलग अंदाज

    मोहित पांडेय, चंडीगढ़। हैप्पी… हैप्पी न्यू ईयर…। नए वर्ष 2026 के स्वागत में शहर के पर्यटक स्थल पूरी तरह जश्न के रंग में रंगे नजर आए। वर्ष के पहले दिन ट्राईसिटी ही नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक चंडीगढ़ पहुंचे। पर्यटक अपने वर्ष का पहला दिन यादगार बनाना चाहते थे। इसलिए शहर के पर्यटक स्थल पर बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली।

    वीरवार की सुबह से ही सुखना लेक, राक गार्डन, बर्ड पार्क, जापानी गार्डन और सेक्टर-17 प्लाजा में पर्यटकों की भारी चहल-पहल देखने को मिली। सुखना लेक पर सुबह की ठंड के बावजूद लोग सैर करते, सेल्फी लेते और झील के किनारे बैठकर नए साल का आनंद उठाते नजर आए। राॅक गार्डन में पर्यटक कैमरे में यादें कैद करते दिखे, जबकि बच्चों ने बर्ड पार्क और जापानी गार्डन में खूब मस्ती की।

    सेक्टर-17 प्लाजा पूरे दिन रौनक से भरा रहा। यहां शाॅपिंग, फूड स्टाल्स और म्यूजिक के बीच युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। परिवार, दोस्त और रिश्तेदार एक-दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देते नजर आए। नन्हें बच्चों में नए वर्ष को लेकर खास उत्साह दिखा, तो कई नवविवाहित जोड़े भी इस खास दिन को यादगार बनाने पहुंचे।

    दिनभर शहर में पर्यटकों की चहल-पहल बनी रही। शाम होते-होते प्रमुख स्थलों पर और भीड़ बढ़ गई। कई लोगों ने बताया कि नए वर्ष की शुरुआत चंडीगढ़ जैसे शांत और खूबसूरत शहर में करना उन्हें सुकून देता है। पर्यटन स्थलों पर बढ़ी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

    ट्रैफिक व्यवस्था भी नियंत्रित रही। नए वर्ष के पहले दिन सिटी ब्यूटीफुल खुशियों, उल्लास और जश्न का केंद्र बनी रही। चंडीगढ़ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नया वर्ष मनाने के लिए यह शहर पर्यटकों की पहली पसंद की वजह इसकी खूबसूरती है।

    कैफे और रेस्टोरेंट्स में भी रहा खास

    उत्साह इसके अलावा शहर के कैफे और रेस्टोरेंट्स में भी खासा उत्साह देखने को मिला। इसके साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच शहर के कई मॉल, कैफे और ओपन स्पेसेज में लाइव म्यूजिक और स्ट्रीट परफॉर्मेंस ने माहौल को खास बना दिया। युवाओं ने डांस, रील्स और ग्रुप सेल्फी के जरिए जश्न मनाया। बच्चों के लिए फन जोन और एक्टिविटी कार्नर आकर्षण का केंद्र बने रहे।