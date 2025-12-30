Language
    चंडीगढ़ में नए साल के जश्न में हुड़दंग किया तो खैर नहीं, 62 जगह नाके लगेंगे, 1000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

    By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:34 PM (IST)

    चंडीगढ़ पुलिस ने नए साल के जश्न के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर में 62 नाके लगेंगे और 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। हुड़दंगियों पर ...और पढ़ें

    नए साल के जश्न में हुड़दंग मचाने वालों पर होगी सख्ती।  कई जगहों पर वाहन ले जाने पर रहेगी रोक।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नए साल के जश्न के दौरान हुड़दंगियों को रोकने और शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। नए साल की रात शहरभर में 62 जगह नाके लगेंगे और एक हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे। भीड़भाड़ वाले इलाकों, पब-बार, माल और प्रमुख चौक-चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। 

    महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 20 सदस्यों की विशेष लेडी स्क्वाड को वाहनों के साथ तैनात किया जाएगा। महिलाओं के लिए सात जगहों पर पीसीआर वाहन पिक-एंड-ड्रॉप की सुविधा के लिए लगाए जाएंगे।

    31 दिसंबर की रात शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस के अनुसार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मद्देनजर शहर की सड़कों पर 12 गजटेड ऑफिसर, 20 इंस्पेक्टर और 16 एसएचओ तैनात रहेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक और पीसीआर को छोड़कर करीब एक हजार पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे।

    छह स्थानों पर अस्का लाइट्स लगाई जाएंगी

    शहर में जगह-जगह नाके लगाए जाएंगे ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। शहर की बाहरी सड़कों पर 18 नाके लगेंगे जबकि अंदरूनी सड़कों पर 44 नाके लगाए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ संयुक्त रूप से 16 ट्रैफिक जाइंट नाके भी स्थापित किए जाएंगे।

    रात को निगरानी के लिए छह स्थानों पर अस्का लाइट्स लगाई जाएंगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। पांच स्थानों पर फायर टेंडर और तीन हाइड्रोलिक लैडर तैनात रहेंगी। छह स्थानों पर एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है।

    10 क्षेत्रों को प्रतिबंधित वाहन जोन घोषित

    पुलिस ने 10 क्षेत्रों को प्रतिबंधित वाहन जोन घोषित किया है, जिनमें गेड़ी रूट, प्लाजा के आसपास का क्षेत्र, सेक्टर-22 की इनर मार्केट और एलांते माल शामिल हैं। प्लाजा, एलांते माल, अरोमा होटल, सेक्टर-7 और सेक्टर-26 के पब-बार में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर विशेष निगरानी रखी जाएगी। केंद्रीय रिजर्व बल को सेक्टर-9 स्थित पुलिस मुख्यालय में रिजर्व में रखा गया है।

    सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ड्यूटी स्टैंड शाम 6:30 बजे निर्धारित किया गया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि सभी लोग सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से नए साल का स्वागत कर सकें।