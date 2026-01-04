Language
    चंडीगढ़ की एनसीसी कैडेट मान्या बहाल ने बढ़ाया भारत का गौरव, भूटान में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में किया प्रतिनिधित्व

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:37 PM (IST)

    मान्या बहल की उपलब्धि से समूचे एनसीसी परिवार को गौरव प्राप्त हुआ।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मेहर चंद महाजन डीएवी महिला महाविद्यालय ने एक बार फिर गौरवपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है। कॉलेज की एनसीसी कैडेट मान्या बहल ने भूटान में आयोजित प्रतिष्ठित यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम (वाईईपी) में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

    उनकी इस उपलब्धि से न केवल संस्थान बल्कि समूचे एनसीसी परिवार को भी गौरव प्राप्त हुआ है। एसयूओ मान्या बहल रिपब्लिक डे कैंप 2025 में डीजीएनसीसी मेडल की प्राप्तकर्ता भी रह चुकी हैं, जो उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और समर्पण को रेखांकित करता है।

    भारतीय एनसीसी प्रतिनिधिमंडल कार्यक्रम के उद्घाटन दिवस पर थिम्पू पहुंचा, जहां भारतीय दूतावास के अधिकारियों से संवाद के दौरान उन्हें कार्यक्रम के उद्देश्यों और रूपरेखा से अवगत कराया गया। वाईईपी का उद्देश्य युवा कूटनीति को सुदृढ़ करना, नेतृत्व क्षमताओं का विकास करना तथा सहभागी देशों के बीच अंतर-सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना था।

    कार्यक्रम के दौरान कैडेट्स ने नदी राफ्टिंग, ट्रैकिंग सहित विभिन्न साहसिक एवं अनुभवात्मक गतिविधियों में भाग लिया, जो उनके धैर्य, टीमवर्क और नेतृत्व कौशल को सशक्त बनाने के लिए आयोजित की गई थीं।

    इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण सांस्कृतिक सहभागिता रही, जिसके माध्यम से कैडेट्स को भूटानी युवाओं से संवाद करने तथा वहां की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को निकट से जानने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय कैडेट्स ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रदर्शन किया और देश के सांस्कृतिक दूत की भूमिका निभाई।