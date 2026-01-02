Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चंडीगढ़ में 35 ही वार्ड रहेंगे, कोई बड़ा बदलाव नहीं, प्रशासन ने जारी की नई वार्डबंदी की अधिसूचना

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:23 PM (IST)

    चंडीगढ़ प्रशासन ने दिसंबर में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए नई वार्डबंदी की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 35 वार्डों की संख्या में कोई बड़ा बदलाव नह ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिसंबर में हाेने है नगर निगम चुनाव। तैयारियां चल रही।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दिसंबर में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए प्रशासन ने नए सिरे से वार्डबंदी की अधिसूचना जारी कर दी है। 35 ही वार्ड रहेंगे और कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। संपदा विभाग ने वार्डबंदी तय कर मंजूरी के लिए फाइल दो दिन पहले प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को भेज दी थी। मंजूरी मिलने के बाद आगे कदम बढ़ाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वार्डबंदी की अधिसूचना जारी होने के बाद अब चुनाव आयोग की ओर से वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। प्रशासन के अनुसार 35 वार्ड में ही चुनाव करवाए जाएंगे। कमेटी ने साल 2011 की जनगणना के अनुसार ही नई वार्डबंदी को तय किया है। 

    वार्डबंदी के लिए प्रशासन ने डीसी निशांत यादव के नेतृत्व में आठ सदस्य कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने निर्णय लिया कि वार्ड की संख्या बढ़ाई नहीं जाएगी। अलग-अलग वार्ड से संजय काॅलोनी, जनता काॅलोनी, शाहपुर काॅलोनी, आदर्श काॅलोनी और सेक्टर-53 की फर्नीचर मार्केट को हटाया गया है। क्योंकि इस साल प्रशासन ने यह सारी काॅलाेनियों को हटाया है और यहां से लोग अन्य एरियों में शिफ्ट हो गए हैं। पिछले चुनाव तक यह एरिया पांच वार्डों में शामिल थे।