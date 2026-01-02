चंडीगढ़ में 35 ही वार्ड रहेंगे, कोई बड़ा बदलाव नहीं, प्रशासन ने जारी की नई वार्डबंदी की अधिसूचना

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। दिसंबर में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए प्रशासन ने नए सिरे से वार्डबंदी की अधिसूचना जारी कर दी है। 35 ही वार्ड रहेंगे और कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। संपदा विभाग ने वार्डबंदी तय कर मंजूरी के लिए फाइल दो दिन पहले प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को भेज दी थी। मंजूरी मिलने के बाद आगे कदम बढ़ाया है।

वार्डबंदी की अधिसूचना जारी होने के बाद अब चुनाव आयोग की ओर से वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। प्रशासन के अनुसार 35 वार्ड में ही चुनाव करवाए जाएंगे। कमेटी ने साल 2011 की जनगणना के अनुसार ही नई वार्डबंदी को तय किया है।