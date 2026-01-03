Language
    चंडीगढ़ नगर निगम में नौकरी दिला देंगे, महिला से लाखों की ठगी, रुपयों का इंतजाम करने के लिए गहने तक गिरवी रखने पड़े

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:25 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-19 में एक महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर चार लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। महिला ने गहने गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया था। ...और पढ़ें

    महिला के साथ ठगी करने वाले नगर निगम के कर्मचारी बताए जा रहे।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नौकरी दिलाने का झांसा देकर सेक्टर-19 निवासी एक महिला से चार लाख रुपये ठग लिए। महिला ने गहने गिरवी रखकर रुपयों का इंतजाम किया था। पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपितों की पहचान विनोद और राजीव के रूप में हुई है, जो नगर निगम में कार्यरत बताए जा रहे हैं।

    सेक्टर-19 थाना पुलिस को दी शिकायत में अनु ने बताया कि वर्ष 2021 में उसकी मुलाकात आरोपितों से उसके पड़ोसी के माध्यम से हुई थी। पड़ोसी ने उसे बताया था कि यदि चार लाख रुपये नकद दिए जाएं तो आरोपित उसी दिन नौकरी दिला सकते हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार 28 अक्तूबर 2021 को उसे आरोपित राजीव का फोन आया, जिसमें कहा गया कि यदि वह विनोद के खाते में 60 हजार रुपये जमा करा दे तो अगले दिन उसकी ज्वाॅइनिंग करवा दी जाएगी।

    शिकायतकर्ता ने बताए अनुसार राशि जमा करा दी, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई नौकरी नहीं दिलाई गई। बाद में आरोपितों ने नौकरी के बदले पूरी चार लाख रुपये की मांग की। अनु ने बताया कि उसने गहने गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम किया और आरोपित राजीव को नकद राशि दी। इसके अलावा शेष ढाई लाख रुपये का चेक भी अपने घर पर आरोपितों को सौंपा।

    इसके बावजूद न तो उसे नौकरी मिली और न ही उसकी रकम लौटाई गई। आरोप है कि बाद में आरोपितों ने उसे धमकियां भी दीं। पीड़िता ने मामले की शिकायत एसएसपी पब्लिक विंडो में दर्ज कराई, जिसके बाद एसएसपी ने जांच के लिए शिकायत सेक्टर-19 थाना पुलिस को भेजी। तथ्यों की जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।