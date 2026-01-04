Language
    चंडीगढ़ प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी सचिव का तबादला, हरी कल्लिक्कट को दिल्ली भेजा, सैयद आबिद राशिद शाह संभालेंगे जिम्मेदारी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:47 PM (IST)

    2012 बैच के आईएएस अधिकारी सैयद आबिद राशिद शाह।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी सचिव हरी कल्लिक्कट का तत्काल प्रभाव से तबादला कर उन्हें दिल्ली भेज दिया गया है। हरी कल्लिक्कट चंडीगढ़ में मैनेजिंग डायरेक्टर, सीआईसीटीओ, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा सचिव, कृषि विपणन बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे।

    हरी कल्लिक्कट ने सितंबर 2023 में चंडीगढ़ प्रशासन में कार्यभार संभाला था। गृह मंत्रालय (एमएचए) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, एजीएमयूटी कैडर के 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हरी कल्लिक्कट को चंडीगढ़ से दिल्ली स्थानांतरित किया गया है।

    एजीएमयूटी कैडर के 2012 बैच के आईएएस अधिकारी सैयद आबिद राशिद शाह को जम्मू-कश्मीर से चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया है।
    इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन सिंह का भी दिल्ली से चंडीगढ़ तबादला करने के आदेश जारी किए हैं।