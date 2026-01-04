Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    6 जनवरी को चंडीगढ़ GMCH में मरीजों को झेलनी पड़ सकती परेशानी, प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली जाएगा नर्सिंग स्टाफ

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:28 PM (IST)

    चंडीगढ़ के जीएमसीएच में 6 जनवरी को मरीजों को असुविधा हो सकती है। नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने ज ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    एआईजीएफएन के आह्वान पर ड्यूटी के दौरान काला बैज लगाकर विरोध जताया जा रहा।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में 6 जनवरी को मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि इस दिन नर्सिंग स्टाफ नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने जाएगा।

    मांगों को लेकर अखिल भारतीय सरकारी नर्सेस फेडरेशन (एआईजीएफएन) के आह्वान पर ड्यूटी के दौरान काला बैज लगाकर विरोध जताया जा रहा है। छह जनवरी को होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जीएमसीएच नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल गठित किया गया है, जो चंडीगढ़ यूटी का प्रतिनिधित्व करेगा।

    जीएमसीएच नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन (एनडब्ल्यूए) के अध्यक्ष भगवान सहाय कुमावत ने बताया कि यदि इसके बावजूद केंद्र सरकार नर्सिंग कर्मचारियों की जायज़ मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है, तो छह जनवरी के पश्चात आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी।