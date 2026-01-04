6 जनवरी को चंडीगढ़ GMCH में मरीजों को झेलनी पड़ सकती परेशानी, प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली जाएगा नर्सिंग स्टाफ

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-32 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में 6 जनवरी को मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि इस दिन नर्सिंग स्टाफ नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने जाएगा।

मांगों को लेकर अखिल भारतीय सरकारी नर्सेस फेडरेशन (एआईजीएफएन) के आह्वान पर ड्यूटी के दौरान काला बैज लगाकर विरोध जताया जा रहा है। छह जनवरी को होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जीएमसीएच नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल गठित किया गया है, जो चंडीगढ़ यूटी का प्रतिनिधित्व करेगा।