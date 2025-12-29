घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, चंडीगढ़ आने वाली ट्रेनें घंटों लेट, इंडिगो की उड़ानें रद, यात्री करते रहे इंतजार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। उत्तर भारत में जारी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने रेल और हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। चंडीगढ़ आने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनें निर्धारित समय से काफी देरी से पहुंच रही हैं। सबसे अधिक असर ट्रेन नंबर 14217 ऊंचाहार एक्सप्रेस पर देखने को मिला, जो करीब 11 घंटे 10 मिनट की भारी देरी से चंडीगढ़ पहुंची।

वहीं, कोहरे और खराब मौसम के चलते इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें रद करनी पड़ीं। अनेक उड़ानें देरी से संचालित हुईं। ट्रेंने लेट होने और उड़ानों के रद होने और देरी के कारण यात्रियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे रेल और हवाई सेवाएं आगे भी प्रभावित होने की संभावना है।