घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, चंडीगढ़ आने वाली ट्रेनें घंटों लेट, इंडिगो की उड़ानें रद, यात्री करते रहे इंतजार
उत्तर भारत में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से रेल व हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित है। चंडीगढ़ आने वाली ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिसमें ऊंचाहा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। उत्तर भारत में जारी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने रेल और हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। चंडीगढ़ आने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनें निर्धारित समय से काफी देरी से पहुंच रही हैं। सबसे अधिक असर ट्रेन नंबर 14217 ऊंचाहार एक्सप्रेस पर देखने को मिला, जो करीब 11 घंटे 10 मिनट की भारी देरी से चंडीगढ़ पहुंची।
वहीं, कोहरे और खराब मौसम के चलते इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें रद करनी पड़ीं। अनेक उड़ानें देरी से संचालित हुईं। ट्रेंने लेट होने और उड़ानों के रद होने और देरी के कारण यात्रियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे रेल और हवाई सेवाएं आगे भी प्रभावित होने की संभावना है।
लंबी दूरी की ट्रेनें लगातार लेट चल रही
- 15063 रामनगर–चंडीगढ़ एक्सप्रेस 1 घंटा 04 मिनट
- 12231 लखनऊ–चंडीगढ़ एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट
- 12011 कालका शताब्दी एक्सप्रेस 5 घंटे 07 मिनट
- 12925 पश्चिम एक्सप्रेस 1 घंटा 36 मिनट
- 19411 गांधीनगर–दौलतपुर एक्सप्रेस 1 घंटा 02 मिनट
- 11905 आगरा–हिसार एक्सप्रेस 4 घंटे 57 मिनट
- 64563 रायपुर हरियाणा–अंब अंदौरा ट्रेन 2 घंटे 07 मिनट
ये उड़ानें रद और लेट रही
कोहरे और खराब मौसम के चलते हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर, पटना, बेंगलुरु, अहमदाबाद और पुणे के लिए जाने वाली कई उड़ानें रद करनी पड़ी। आगमन उड़ानों पर भी मौसम का असर देखने को मिला। धर्मशाला, जयपुर और बेंगलुरु से आने वाली उड़ानें निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं। इसके अलावा पटना, दिल्ली और बेंगलुरु से आने वाली कुछ उड़ानें रद भी रहीं।
