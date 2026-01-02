चंडीगढ़ में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा, मीटर रीडिंग और बिजली बिल वितरण का जिम्मा सौंपा, और बढ़ेगी भागीदारी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्मार्टसिटी में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया गया है। चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (सीपीडीएल) ने मीटर रीडिंग और बिल वितरण जैसे कार्यों के लिए 35 महिलाओं की नियक्ति शुरू की है। यह बिजली वितरण में एक बड़ा बदलाव है। इस पहल से उन रोल्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जहां आमतौर पर पुषों का प्रभुत्व रहता है। इसी सोच के साथ सीपीडीएल ने 60 महिलाओं की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है, इस तरह फ्रंटलाइन रोल्स में 50 फीसदी महिलाओं को शामिल किया जाएगा।

फील्ड में कार्यरत महिला कर्मचारी घर-घर जाकर हैंडहेल्ड डिवाइस की मदद से मीटर रीडिंग करेंगी, बिजली की खपत के आंकड़े सही तरीके से रिकॉर्ड करेंगी। साथ ही समय पर बिल वितरण, उपभोक्ताओं की बुनियादी समस्याओं के समाधान तथा समस्याओं की जानकारी को सुपरवाइजरी टीमों तक पहुंचाने में भी योगदान देंगी।

इन महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सीपीडीएल ने सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स लागू किए हैं। इनमें ज़रूरी मोबाइल चेक-इन, इमरजेंसी एस्केलेशन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। साथ ही चुनिंदा स्थानों में सुपरवाइजर उनके साथ रहेगा। ये सभी उपाय सुनिश्चित करेंगे कि फील्ड में कार्यरत महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, उन्हें अनुकूल एवं पेशेवर माहौल में काम करने का मौका मिले।