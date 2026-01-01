Language
    साईं दर्शन से नववर्ष की शुरुआत, चंडीगढ़ में एक भक्त ने एक किलो चांदी का मुकुट चढ़ाया

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:03 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर 29 स्थित श्री साईं धाम में नववर्ष की शुरुआत साईं बाबा के दर्शन से हुई। एक श्रद्धालु ने बाबा को एक किलोग्राम चांदी का मुकुट चढ़ाया, ज ...और पढ़ें

    सेक्टर 29 स्थित श्री साईं धाम में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। एक श्रद्धालु ने एक किलो चांदी का मुकुट चढ़ाया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कई परिवारों ने साईं बाबा के दर्शन के साथ नववर्ष की शुरुआत की। सेक्टर 29 स्थित श्री साईं धाम में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। एक श्रद्धालु ने साईं बाबा को एक किलो चांदी का मुकुट चढ़ाया।

    श्री साईं धाम प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी मुनीश गुप्ता ने बताया कि मुकुट को मंदिर के पुजारियों द्वारा विधिवत पूजन करके बाबा को पहनाया। सब तरफ नव वर्ष के पहले दिन ही इस दान की चर्चा रही।

    इससे पहले सुबह 5 बजे हुई बाबा की कांकड़ आरती के बाद भक्तों ने अपने हाथों से बाबा का मंगल स्नान कराया। इसके बाद फूल मालाएं व पुष्प अर्पित किए। बाबा को प्रसाद का भोग लगाने के बाद सुबह 7 बजे से लेकर देर रात्रि 11 बजे तक लगातार 16 घंटे अटूट भंडारा बरताया गया।

    नए साल के पहले दिन बड़ी सुबह से ही बाबा के मंगल स्नान एवं दर्शनों के लिए साईं भक्तों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थीं व सारा दिन मंदिर परिसर भक्तों की भीड़ से खचाखच भरा रहा तथा बाहर सड़कों पर वाहनों का जाम लगता रहा।