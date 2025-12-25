Language
    चंडीगढ़ में छाया घना कोहरा, कम दृश्यता से 8 ट्रेनें लेट, छह उड़ानें रद, यात्रा से पहले चेक कर लें स्थिति

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:29 PM (IST)

    चंडीगढ़ में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, जिससे शहर में रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कोहरे के कारण आठ ट्रेनें देरी से चल रही हैं और छ ...और पढ़ें

    कोहरे की वजह से चंडीगढ़ में ट्रेन और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर चंडीगढ़ में भी देखने को मिला। वीरवार सुबह से ही दृश्यता बेहद कम रही, जिससे 8 ट्रेनें देरी देरी से पहुंची तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जाने वाली इंडिगों की छह उड़ानों को रद करना पड़ा।

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कोहरे की वजह से सिग्नल विजिबिलिटी कम होने के कारण ट्रेनों को नियंत्रित गति से चलाया गया। एक से 7 घंटे देरी से ट्रेनें चड़ीगढ़ स्टेशन पर पहुंची। नेताजी एक्सप्रेस 7 घंटे 17 मिनट देरी से पहुंची, जोकि सबसे ज्यादा लेट रही। वहीं, अचानक फ्लाइट्स रद होने पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    कई यात्रियों ने यात्रा स्थगित की, जबकि कुछ ने वैकल्पिक साधनों का सहारा लिया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी सुबह के समय घना कोहरा बने रहने की संभावना है। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन और उड़ान की स्थिति की जानकारी अवश्य जांच लें।

    चंडीगढ़ स्टेशन पर ये कौनसी ट्रेन कितनी लेट पहुंची

    1.अंबाला दिल्ली पैसेंजर डीएमयू (74991)              1 घंटा 29 मिनट
    2.गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12449)                  50 मिनट करीब
    3.पाटलिपुत्र चंडीगढ़ एक्सप्रेस (22355)                  2 घंटे 55 मिनट
    4.कालका शताब्दी एक्सप्रेस (12005)                    1 घंटे लभगग
    5. नेताजी एक्सप्रेस (12311)                             7 घंटे 17 मिनट
    6.ऊंचाहार एक्सप्रेस (14217)                             3 घंटे 17 मिनट
    7.लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस (12231)                    1 घंटा 20 मिनट
    8.चंडीगढ़ उदयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20990)        1 घंटा 10 मिनट

    इंडिगो की ये फ्लाइट्स रही रद

    • चंडीगढ़ से बेंगलुरु      (6E593)
    • चंडीगढ़ से अहमदाबाद (6E6395)
    • चंडीगढ़ से हैदराबाद    (6E6470)
    • चंडीगढ़ से कोलकाता   (6E6041)
    • चंडीगढ़ से पुणे          (6E681)
    • चंडीगढ़ से लखनऊ     (6E2113)