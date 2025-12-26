अनजान नंबर से आने वाले मैसेज से हो जाएं सावधान, फर्जी लिंक से मोबाइल हैक कर 3.26 लाख ठगे

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। साइबर ठगों ने फर्जी संदेश भेजकर एक व्यक्ति के मोबाइल को हैक कर लिया और उसके बाद दो क्रेडिट कार्ड से 3 लाख 26 हजार 294 रुपये की धोखाधड़ी कर ली। मलोया काॅलोनी निवासी पीड़ित रमेश सिंह रावत ने साइबर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया की वह एक निजी दूरसंचार कंपनी में कार्यरत हैं।

19 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से व्हॉट्सएप संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें परिवहन एप (एमपी परिवहन) से संबंधित एक लिंक भेजा गया था। वाहन का चालान लंबित होने के कारण उन्होंने संदेश को सही समझकर लिंक खोल लिया। लिंक खुलते ही मोबाइल असामान्य रूप से काम करने लगा और कुछ ही देर में स्क्रीन जाम हो गई।