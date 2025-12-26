Language
    अनजान नंबर से आने वाले मैसेज से हो जाएं सावधान, फर्जी लिंक से मोबाइल हैक कर 3.26 लाख ठगे

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:01 PM (IST)

    चंडीगढ़ के मलोया में एक व्यक्ति के मोबाइल फोन को फर्जी लिंक के जरिए हैक कर साइबर ठगों ने 3.26 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित रमेश सिंह रावत को परिवहन ऐप से ...और पढ़ें

    लिंक खुलते ही मोबाइल असामान्य रूप से काम करने लगा और कुछ ही देर में स्क्रीन जाम हो गई।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। साइबर ठगों ने फर्जी संदेश भेजकर एक व्यक्ति के मोबाइल को हैक कर लिया और उसके बाद दो क्रेडिट कार्ड से 3 लाख 26 हजार 294 रुपये की धोखाधड़ी कर ली। मलोया काॅलोनी निवासी पीड़ित रमेश सिंह रावत ने साइबर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया की वह एक निजी दूरसंचार कंपनी में कार्यरत हैं।

    19 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से व्हॉट्सएप संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें परिवहन एप (एमपी परिवहन) से संबंधित एक लिंक भेजा गया था। वाहन का चालान लंबित होने के कारण उन्होंने संदेश को सही समझकर लिंक खोल लिया। लिंक खुलते ही मोबाइल असामान्य रूप से काम करने लगा और कुछ ही देर में स्क्रीन जाम हो गई।

    संदेह होने पर उन्होंने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया। अगले दिन मोबाइल चालू करते ही लगातार एक बार उपयोग होने वाले ओटीपी, बैंक से संबंधित सूचना संदेश और अनजान नंबरों से काल आने लगे।

    कुछ समय बाद पता चला कि उनके एयू स्माल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट कार्ड से दो बार में 1 लाख 36 हजार 294 रुपये तथा आइसीआईसीआई बैंक के ऋण-पत्र से दो बार में 1 लाख 90 हजार रुपये निकाल लिए गए। इस प्रकार साइबर ठगों ने कुल 3 लाख 26 हजार 294 रुपये की राशि धोखाधड़ी से हड़प ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।