    नशे के सौदागरों को राहत नहीं, चंडीगढ़ कोर्ट ने की तीन हेरोइन तस्करों की जमानत खारिज

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:50 PM (IST)

    चंडीगढ़ में नशा तस्करी गिरोह के तीन सदस्यों सलमान, अश्वनी और सुनील की जमानत याचिका खारिज हो गई। अदालत ने माना कि वे एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं और उ ...और पढ़ें

    Hero Image

    नशा तस्करी पर शिकंजा, तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में सक्रिय एक बड़े नशा तस्करी गिरोह के तीन अहम गुर्गों सलमान उर्फ मुन्ना, अश्वनी कुमार उर्फ आशू और सुनील उर्फ दर्ची की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

    तीनों आरोपितों को करीब डेढ़ महीने पहले क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने माना कि मामला गंभीर प्रकृति का है और आरोपितों की रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है।

    इसके अलावा जज ने कहा कि आरोपित एक संगठित गिरोह का हिस्सा, इन्हें जमानत देना जनहित और न्याय के खिलाफ होगा।

    पुलिस ने इस गिरोह के कुल छह आरोपितों को पकड़ा था जिनके पास से 1025.6 ग्राम हेरोइन, 197.01 ग्राम हेरोइन, 2.01 ग्राम आइस ड्रग और 20.88 लाख रुपये ड्रग मनी बरामद हुई थी। पुलिस को इनसे सोने-चांदी के गहने और दो कारें भी मिली थीं।

    केस के अनुसार, सात नवंबर को पुलिस ने सेक्टर 40ए से एक संदिग्ध व्यक्ति को काबू किया, जिसने पूछताछ में अपना नाम अश्वनी कुमार उर्फ आशू बताया।

    सूचना मिलने पर डीएसपी क्राइम मौके पर पहुंचे थे। तलाशी के दौरान आरोपित के पास से एक सफेद पारदर्शी पालीथिन पाउच बरामद हुआ था, जिसमें से 47.80 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।

    अश्वनी कुमार की निशानदेही पर नौ नवंबर को सेक्टर 56 कालोनी से सोनू उर्फ डान को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सोनू के बयान पर उसी दिन काली माता मंदिर पार्क, सेक्टर 56 के पास से सलमान दबोचा गया।

    पुलिस रिमांड के दौरान सलमान के बयान पर 12 नवंबर को सेक्टर 39 स्थित जीरी मंडी के पास से 16.90 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। फिर सुनील और अनूप की गिरफ्तारी हुई।

    इसके बाद अनूप के बयान पर बंटी नामक आरोपित को उसके घर से पकड़ा गया, जहां से पुलिस ने 20 लाख की नकद ड्रग मनी, 523 ग्राम कोकीन, सोने की अंगूठियां, मंगलसूत्र, बालियां और अन्य कीमती सामान बरामद किया। इसके अतिरिक्त, अन्य सह-आरोपितों से भी 21.45 ग्राम हेरोइन की रिकवरी की गई। इस तरह छह नशा तस्कर पड़े गए।