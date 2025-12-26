Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी, हड़कंप के बीच पुलिस अलर्ट, कोर्ट परिसर खाली कराया

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:39 PM (IST)

    चंडीगढ़ में जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और पूरे कोर्ट परिसर ...और पढ़ें

    Hero Image

    बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें कर रही जांच।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत परिसर को उड़ाने की धमकी मिलने से शुक्रवार को हड़कंप मच गया। यह धमकी ई-मेल के माध्यम से दी गई, जिसमें धमकी देने वाले ने ड्रोन के ज़रिए बम ब्लास्ट कर कोर्ट को उड़ाने की बात कही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया। आईजी पुष्पेंद्र कुमार और एसएसपी कंवरदीप कौर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

    chd 44

    सुरक्षा कारणों के चलते जिला अदालत परिसर को तुरंत खाली कराया गया। हालांकि, कोर्ट में इस समय छूटी चल रही है बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मौके पर बुला ली गईं। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया गया।

    पुलिस द्वारा धमकी भरे ई-मेल की तकनीकी जांच की जा रही है। ई-मेल भेजने वाले की लोकेशन और पहचान का पता लगाने के लिए साइबर सेल को भी जांच में शामिल किया गया है। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी