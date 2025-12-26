चंडीगढ़ जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी, हड़कंप के बीच पुलिस अलर्ट, कोर्ट परिसर खाली कराया
चंडीगढ़ में जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और पूरे कोर्ट परिसर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत परिसर को उड़ाने की धमकी मिलने से शुक्रवार को हड़कंप मच गया। यह धमकी ई-मेल के माध्यम से दी गई, जिसमें धमकी देने वाले ने ड्रोन के ज़रिए बम ब्लास्ट कर कोर्ट को उड़ाने की बात कही है।
धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया। आईजी पुष्पेंद्र कुमार और एसएसपी कंवरदीप कौर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
सुरक्षा कारणों के चलते जिला अदालत परिसर को तुरंत खाली कराया गया। हालांकि, कोर्ट में इस समय छूटी चल रही है बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मौके पर बुला ली गईं। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया गया।
पुलिस द्वारा धमकी भरे ई-मेल की तकनीकी जांच की जा रही है। ई-मेल भेजने वाले की लोकेशन और पहचान का पता लगाने के लिए साइबर सेल को भी जांच में शामिल किया गया है। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी
