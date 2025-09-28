वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान, चंडीगढ़ कांग्रेस ने भी खोला मोर्चा, भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों से विश्वासघात करने का आरोप
चंडीगढ़ में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया। राहुल गांधी के आरोपों के अनुसार भाजपा पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनावी हेरफेर करने का आरोप है। एचएस लक्की ने भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों से विश्वासघात करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस ने रविवार सेक्टर 29 में एक सभा का आयोजन किया। सभा को संबोधित करते हुए चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लक्की ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। अभियान के माध्यम से चंडीगढ़ और पूरे देश के हर नागरिक तक पहुंच रहे हैं। मकसद वोट चोरी करने वालों की जवाबदेही तय कराना है। उन्होंने भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों से विश्वासघात करने का आरोप लगाया है।
लक्की ने कहा कि जनता की आवाज न तो दबाई जा सकेगी और न ही चुराई जा सकेगी। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से सभा का आयोजन किया गया था। असीफ चौधरी के नेतृत्व में जनसमर्थन जुटाने और जनता को चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को सुरक्षित रखने के महत्व के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों के हस्ताक्षर भी लिए गए।
