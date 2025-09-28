वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान, चंडीगढ़ कांग्रेस ने भी खोला मोर्चा, भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों से विश्वासघात करने का आरोप

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस ने रविवार सेक्टर 29 में एक सभा का आयोजन किया। सभा को संबोधित करते हुए चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लक्की ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। अभियान के माध्यम से चंडीगढ़ और पूरे देश के हर नागरिक तक पहुंच रहे हैं। मकसद वोट चोरी करने वालों की जवाबदेही तय कराना है। उन्होंने भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों से विश्वासघात करने का आरोप लगाया है।