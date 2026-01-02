Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चंडीगढ़ में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा शुक्रवार, तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, ठंड का Red अलर्ट

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:40 PM (IST)

    चंडीगढ़ में शुक्रवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे और शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित किया। मौस ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    चंडीगढ़ में ठंड के दौरान सुखना लेक पर बैठी युवतियां।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में ठंड ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को घने कोहरे और शीतलहर के चलते दिनभर सूरज के दर्शन नहीं हो सके, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। अधिकतम तापमान में पांच डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और पारा 13 डिग्री सेल्सियस पर सिमट गया, जबकि न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री रहा। यह दिन मौजूदा सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन साबित हुआ।

    मौसम विभाग ने शनिवार को शीतलहर और घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि इसके बाद अगले दो दिनों के लिए आरेंज अलर्ट रहेगा। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। शनिवार को अधिकतम तापमान 14 और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह और देर रात दृश्यता बेहद कम रह सकती है, जिससे यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

    मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के सक्रिय होने से पंजाब, चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में सात जनवरी तक शीतलहर और कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंडी हवाओं का असर तेज हो गया है। चंडीगढ़ के साथ मोहाली और पंचकूला में भी कोल्ड-डे जैसी स्थिति बनने की संभावना है।

    बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी की सलाह

    मौसम विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सुबह और शाम के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। वाहन चालकों को कोहरे के दौरान धीमी गति से चलने और फाग लाइट का प्रयोग करने की अपील की गई है।

    आने वाले दिनों में मौसम का हाल

    • शनिवार: घना कोहरा, अधिकतम 14°C, न्यूनतम 8°C
    • रविवार: घना कोहरा, अधिकतम 14°C, न्यूनतम 7°C
    • सोमवार: घना कोहरा, अधिकतम 16°C, न्यूनतम 7°C
    • शनिवार: घना कोहरा, अधिकतम 14°C, न्यूनतम 8°C
    • रविवार: घना कोहरा, अधिकतम 14°C, न्यूनतम 7°C
    • सोमवार: घना कोहरा, अधिकतम 16°C, न्यूनतम 7°C