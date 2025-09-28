Language
    Punjab News: चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेट्री राजीव वर्मा का तबादला, दिल्ली में मिली नई जिम्मेदारी; नये नाम की घोषणा जल्द

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:05 PM (IST)

    चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेट्री राजीव वर्मा का तबादला हो गया है। उन्हें दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन के लिए नए चीफ सेक्रेटरी के नाम की घोषणा अभी नहीं हुई है। रविवार को अचानक हुए इस तबादले से प्रशासन में चर्चा है। जानकारी के अनुसार राजीव वर्मा की गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी हुई है।

    चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा का तबादला

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा का तबादला हो गया है जारी आदेश के अनुसार उन्हें दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है जबकि चंडीगढ़ प्रशासन के लिए नए चीफ सेक्रेटरी के नाम की अभी घोषणा नहीं हुई है। वह चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं।

    अचानक रविवार को हुए तबादले के आदेश से प्रशासन के अधिकारियों में इस पर खूब चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम 4:30 बजे राजीव वर्मा की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी हुई है।

    पिछले साल जनवरी माह में राजीव वर्मा को चंडीगढ़ प्रशासन में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था उसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें चंडीगढ़ का पहला चीफ सेक्रेटरी बनाया था। ऐसे में राजीव वर्मा चंडीगढ़ के पहले चीफ सेक्रेटरी है। अगले साल उन्होंने रिटायर होना है। चंडीगढ़ से दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बनाने को उनके प्रमोशन मानी जा रही है।

    राजीव को जनवरी 2024 में चीफ सेक्रेट्री का यह पद सौंपा गया था। इससे पहले, वह पांडिचेरी में मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वह एजीएमयूटी (AGMUT) कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।